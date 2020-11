Babić Hrgoviću nakon 'slučaja za psihijatriju': Živim u tvojoj 'duckface' glavi. Besplatnooooo

Očekivano, nije trebalo dugo čekati da nakon Hrgovićevih zadnjih rečenica dođe Babićev odgovor.. Njih dvojica nekada su bili timske kolege, a danas su neprijatelji

<p>On je slučaj za psihijatriju. Ne želim uopće odgovarati za njegove prozivke. Ako moj tim jedan dan bude smatrao da je to dobra borba za mene, naravno da ću je odraditi. I sa zadovoljstvom ga ušutkati - poručio je<strong> Filip Hrgović </strong>na RTL-u na temu koja i dalje puni medijske stupce, naravno onu oko njega i <strong>Alena Babića.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Na treningu s Babićem</strong></p><p>Očekivano, nije trebalo dugo čekati da nakon ovakvih rečenica dođe Babićev odgovor...</p><p>- Živim u glavi "duckfacea" besplatnooooooo - napisao je hrvatski boksač na društvenim mrežama.</p><p>On i<b> </b>Filip Hrgović su nekada bili timske kolege, a danas su neprijatelji. Sve se promijenilo nakon što je Hrgović prekinuo suradnju s Leonardom Pijetrajem, koji je ujedno i Babićev trener, a nakon toga su krenula brojna prepucavanja na relaciji Pijetraj - Hrga. S tim prepucavanjima je nastavio Babić koji je nekoliko puta izazvao Hrgovića na meč.</p><p>Međutim, "El Animal" nije bio previše zainteresiran jer smatra da "The Savage" nije njegova klasa, no kako su njegovi pritisci i prozivke sve veći, tako i Hrgović možda promijeni mišljenje i odradi tu borbu.</p><p><strong>POGLEDAJTE INTERVJU S HRGOVIĆEM:</strong></p><p>- Kažu da stalno pričam o njemu, a zapravo me ljudi stalno pitaju za njega. Kad me pitaju, ja odgovorim. Muškarac sam, nisam je**** ku*ka. Rekao sam tisuću puta, ne volim ga, je*** ga. Želim sljedeće godine odraditi 10 mečeva, neka on bude taj deseti. Želim odraditi to u Hrvatskoj ili Velikoj Britaniji, ali tek kad se navijači vrate na tribine. Filip je dobar boksač, bolji od svih s kojima sam boksao - priznao je Babić i nastavio:</p><p>- Mogu prozivati koga god hoću. Čuo sam da je plakao Eddieju Hearnu na telefon, da se žalio na mene. Gledajte, ja sam na dobroj strani. Hrgovića ne volim jer je klasični nasilnik, vjerujte mi, ljudi će to brzo shvatiti. Filip je baš je**** nasilnik, a ja sam uvijek uz ono manje dijete, koje se ne može obraniti. I mene su u djetinjstvu maltretirali. Želim pokazati tim manjim klincima da je sve moguće. Mogu pričati sr*nja o meni. Ako su frajeri, neka dođu ovdje, ali budite sigurni, neće otići. I <strong>cura </strong>trenira sa mnom, isto je u boksu i luđa je od mene. Možete birati tko će vas prebiti - završio je oštro hrvatski boksač.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S BABIĆEM:</strong></p><p> </p>