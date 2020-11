'Babić je slučaj za psihijatriju, rado ću ga ušutkati u ringu!'

Trebao bih 19. prosinca imati borbu u Zagrebu, ali prvo moram na pregled jer sam u posljednjem kampu zaradio nekoliko sitnih ozljeda. Imao sam dobre protivnike, a u veljači ili ožujku me očekuje top boksač...

<p>Na uvjerljiv način je pobijedio <strong>Rydella Bookera</strong> i došao do 12. pobjede u profesionalnoj karijeri. Godina se bliži kraju, ali <strong>Filip Hrgović </strong>još ni ne razmišlja o odmoru. Štoviše, do kraja godine ga čeka još jedan meč i to u Zagrebu.</p><p>To je naznačio po dolasku u Zagreb iz SAD-a, a sada je potvrdio u studiju RTL-a.</p><p>- Trebao bih 19. prosinca u ring u Zagrebu, ali prvo ću odraditi pregled jer sam u posljednjem kampu zaradio nekoliko sitnih ozljeda. Ako ne bude većih problema, odradit ću meč u Zagrebu, ali ako ozljeda zahtijeva dulji oporavak, preskočit ću tu borbu. Bit će to uvertira u velika imena koja me čekaju sljedeće godine. Protivnik iz samog vrha čeka me u veljači ili ožujku, to će mi biti najveća borba u karijeri - potvrdio je Filip Hrgović u studiju RTL-a.</p><p>Nakon pobjede protiv Bookera prozvao je neke boksače, ali i dalje je nepoznato hoće li netko od navedenih imena ukrstiti rukavice s Hrgom u Zagrebu.</p><p>- Još moram malo napredovati i imati prije nekoliko težih imena, nivoa malo ispod njih dvojice. Tko treba potpisati meč? Michael Hunter, Joe Joyce, Daniel Dubois, Dillian Whyte, Aleksandar Povjetkin, Derek Chisora - pričao je najbolji hrvatski boksač.</p><p>Brzo su se oglasili Hunter i Kinez Zhang poručivši da ne bi imali ništa protiv.</p><p>- Došao je trenutak za borca takvog kalibra, hvala Bogu da su se neki odazvali, njih dvojica bili bi vrhunska prilika za mene - govori Hrga.</p><p>Za potencijalni meč u Zagrebu, kaže, njegovi su promotori poslali ugovor na desetak adresa.</p><p>- Ako bude te borbe, vidjet ću tko tko će kako odgovoriti i što je meni najbolje za karijeru. Ali nemam puno vremena za organizaciju toga.</p><p>A onda iduće godine napokon pravi suparnik?</p><p>- Nećemo se podcjenjivati, svaka borba je borba, pogotovo svaki kamp od 10 do 12 tjedana. Imao sam težak put i u amaterskom boksu i jako dobre protivnike u prvih 12 profesionalnih mečeva, ali sad dolaze na red oni bolje rangirani borci, najbolji u kategoriji.</p><p>Naravno, nezaobilazna tema bio je drugi hrvatski boksač <strong>Alen Babić</strong>. On i<b> </b>Filip Hrgović su nekada bili timske kolege, a danas su neprijatelji. Sve se promijenilo nakon što je Hrgović prekinuo suradnju s Leonardom Pijetrajem, koji je ujedno i Babićev trener, a nakon toga su krenula brojna prepucavanja na relaciji Pijetraj - Hrga. S tim prepucavanjima je nastavio Babić koji je nekoliko puta izazvao Hrgovića na meč.</p><p>A što kaže on na to?</p><p>- On je slučaj za psihijatriju. Ne želim uopće odgovarati za njegove prozivke. Ako moj tim jedan dan bude smatrao da je to dobra borba za mene, naravno da ću je odraditi. I sa zadovoljstvom ga ušutkati!</p>