Hrga ga prozvao, on odgovorio: Dovedite mi Filipa, zašto ne!?

Nakon pobjede protiv Rydella Bookera (39) najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (28) prozvao je sedam imena, a jedno koje se možda i najmanje isticalo, odlučilo je odgovoriti na prozivke

<p>Nastupio je nešto prije <strong>Hrgovića </strong>i protiv <strong>Devina Vargasa </strong>slavio prekidom u četvrtoj rundi, a <strong>Zhilei Zhang </strong>(37) se nešto kasnije našao na usnama najboljeg hrvatskog boksača.. </p><p>- Još moram malo napredovati i imati prije nekoliko težih imena, nivoa malo ispod njih dvojice. Tko treba potpisati meč? Michael Hunter, Joe Joyce, Daniel Dubois, Zhilei Zhang, Dillian Whyte, Aleksandar Povjetkin, Derek Chisora... To bi mi bila priprema za najbolje u kategoriji - rekao je Filip nakon pobjede protiv protiv Rydella Bookera (39). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Filip Hrgović tuče lutku</strong></p><p>Dok se spomenuti i nisu oglasili, Kinez je odlučio kako će on odgovoriti 'El Animalu'.</p><p>- Dovedite mi ga! Zašto ne Hrgović, idemo to odraditi - rekao je Kinez za <a href="https://www.boxingscene.com/zhang-zhilei-eyes-january-return-keen-showdown-with-filip-hrgovic--153127" target="_blank">Boxing Scene</a>.</p><p>Osvojio je olimpijsko srebro u Pekingu, a četiri godine kasnije je izgubio u drugom kolu od Anthonyja Joshue rezultatom 15-11. Zhang živi i trenira u New Jerseyju, a sad čeka svoj idući meč. </p><p>- Već prije ovog meča smo pričali o tome da se želim vratiti u veljači. No, osjećam se dobro, nisam oštećen u meču te bih mogao biti spreman već i za siječanj. Namjeravam u 2021. godini biti vrlo aktivan - zaključio je Kinez.</p><p>Kako je Hrga rekao da će njegova sljedeća borba biti najvjerojatnije u prosincu u Zagrebu, teško je za očekivati da će to biti protiv Kineza. No, tko zna, kako se nalazi pod ugovorom s istim promotorom kao Filip, ne bi trebao biti problem dogovoriti tu borbu.</p>