Babić je pokazivao lice nakon nokauta: Baš us*ano, ne znam što se dogodilo. Ali vratit ću se!

Alen Babić (32) najavljivao je napad na svjetski pojas u bridgerweightu po WBC-u, no pretrpio je poraz kakav je malo tko očekivao. Poljak Lukasz Rozanski (37, 15-0) svladao ga je tehničkim nokautom u Rzeszowu nakon samo dvije minute i 10 sekundi.

- Da, dogodilo se. Slomljen sam, ne znam što se dogodilo. Nisam osjetio nijedan udarac, nemam nikakvih posljedica. Kao da sam se zagrijao i borba je bila gotova. Ne znam što se dogodilo. Prvi poraz u četiri godine, i to nokautom, mojim stilom. Stvarno ne znam što se dogodilo, ne znam. Bio sam spreman dati sve u taj meč pa ne mogu kriviti nikoga osim sebe - rekao je Savage na početku obraćanja na Instagramu.

- Ali jedna je stvar sigurna, vratit ću se. Čak i ako me ne budu htjeli, čak i ako mi ne budu dopustili, vratit ću se. Volim boks, boks je sve što znam. To je moj život, znate. Boks je moj život. Ne mogu ništa drugo učiniti. Da... Žao mi je što sam vas sve razočarao, ne znam što se dogodilo - nastavio je.

Nakon kraće razmjene udaraca Poljak je poslao Hrvata u nokdaun, a onda nastavio silovitim udarcima. Babić nije djelovao toliko uzdrmano, no nije mu vraćao i sudac se odlučio za prekid.

Ekspresni poraz Alena Babića možete pogledati OVDJE.

'Nikad nisam izgubio ni rundu u sparingu'

- Sretno Rozanskom, on je pravi borac, pobijedio me mojim oružjem. To me najviše boli jer nikad nisam ovako izgubio u 12 godina kako se bavim boksom. Nikad nisam izgubio rundu u sparingu, a kamoli meč. Baš bolan poraz. Ali vratit ću se sigurno. Vratit ću se po još. Nastavit ću se vraćati boksu, to je moja ljubav. Volim boks svim srcem. Znam kako i što želim - rekao je Babić i nastavio:

- Da, us*ana situacija... Ali želim naučiti sve o boksu, a ovo je veliki njegov dio. Nikad nisam volio gubiti. Gubio sam sve u životu barem jednom, ali ne možeš se na to naviknuti. Nokaut u prvoj rundi? Uh... Imao sam neke nokaute u prvoj rundi, ja radim takve stvari. Tako je čudno, pobijedio me u mojoj igri. Ne mogu ništa reći.

'Vraćam se starom prijatelju depresiji'

Bio mu je to prvi poraz u 12. profesionalnom meču. Prije ove borbe razišao se s dugogodišnjim trenerom Leonardom Pijetrajem i dogovorio suradnju s Anthonyjem Wilsonom. Sanjao je da će biti prvi Hrvat nakon Mate Parlova koji će postati svjetski prvak po WBC-u, ali do toga će još morati pričekati. I puno, puno raditi.

- Hvala vam svima što gledate, hvala na podršci. Puno mi znači. Vraćam se starom prijatelju depresiji. Bože, ona me dugo nije vidjela. To je dobro. Ali vratit ću se. Vjerujte mi, obećavam vam životom da ću se vratiti. Nikad neću stati. Boks mi je jedina prava ljubav. Slomljen sam, ali to nije ništa. Gubio sam puno puta u životu, ovo je jedan od tih puta. Želim podijeliti ovaj osjećaj s vama jer ste vi dio mog boksa. Cijenim to, svaki komentar, bio dobar ili loš. Možete napisati što želite, cijenim svaki komentar. Idem se pokušati naspavati. Hvala vam - zaključio je Alen Babić.

