Babić se oglasio o Martinjaku: Dobar je dečko i kralj. Kakva smo mi država postali...

Hrvatski boksač Alen Babić javno je podržao Marka Martinjaka nakon incidenta na malonogometnom turniru Goat League u Zagrebu, zbog kojega je Martinjak uhićen i kazneno prijavljen za tešku tjelesnu ozljedu. Martinjak je tijekom utakmice glavom udario nogometaša Tomislava Mrkonjića, koji je nakon udarca pao na teren. Prema dostupnim snimkama, Martinjak je potom šutnuo loptu u njegova leđa. Organizatori su nakon incidenta izbacili njegovu momčad s turnira, a Martinjak se poslije ispričao i tvrdio da ga je suparnički igrač prije toga provocirao.

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Pokretanje videa... VIDEO Udarac Martinjaka glavom | Video: YouTube

Babić je u videu objavljenom na Instagramu poručio da javnost, po njegovu mišljenju, pretjeruje u reakcijama na Martinjakov potez.

- Moramo komentirati situaciju Marka Martinjaka. Što ste vi napravili čovjeku jer je na sportskom natjecanju udario glavom jednog nogometaša? Kao da je ubio cijeli autobus djece. Martinjak je dobar dečko, prošao je pakao života u jednom od najtežih sportova - rekao je Babić.

U nastavku je umanjivao težinu ozljede koju je zadobio Mrkonjić te se pozvao na vlastita iskustva iz boksačke karijere.

- Priča se o nekom unutarnjem krvarenju. O čemu vi pričate? Svaki normalan muškarac slomio je nos barem jednom u životu, a da to ni ne zna. Ja sam lomio nos više od deset puta i imao četiri operacije. Što bih trebao, tražiti odštetu od svih boksača koji su me ozlijedili? - poručio je.

Babić smatra da bi se ozlijeđeni nogometaš trebao brzo oporaviti.

- Neka se javi taj nogometaš i kaže koliko novca želi za svoje duševne boli. Ako i bude morao na operaciju, zarast će za dva tjedna. Pustite Martinjaka, on je kralj - dodao je Babić.

Martinjaku je u međuvremenu oduzet i pojas prvaka organizacije Arena Golden Fight.