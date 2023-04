Babić uoči borbe za WBC-ov pojas: Rozanski, bit ću bijesan ako mi pružiš lagan meč!

Hrvatski boksač Alen Babić (32 godine, 11-0) stigao je u Poljsku te sudjelovao na konferenciji za medije uoči borbe za WBC-ov pojas u bridger kategoriji (-102 kg). Meč će se održati 22. travnja u Rzeszówu, gradiću od oko 200.000 stanovnika u jugoistočnoj Poljskoj.

Babiću je ovo meč karijere. Čeka ga neugodni Poljak Lukasz Rozanski (14-0). Babić je prije nekoliko mjeseci prestao surađivati s Leonardom Pijetrajem. Njegov je novi trener Anthony Chill Wilson. Pripreme je Babić odradio u Dubaiju.

- Wilson je boksač iz Kuće slavnih. Uživam u svakom trenutku s njim, ovo mi je najbolji kamp u životu. Žao mi je što ne govorim poljski jezik, ali hvala vam na dobrodošlici. Drago mi je što se borim u Poljskoj - rekao je u uvodu Babić.

- Protiv Balskog (posljednji Babićev protivnik, Poljak, op. a.) sam također htio više boksati. Međutim opet sam bio stari ja. Vjerujem da će tako biti i sad i da će biti krvoproliće. Rozanski je pravi ratnik, cijenim ga. Poštujem ga iako se nije borio koliko ja jesam. Sve što trebam jest da se otvoreno bori, a to će napraviti.

Rovinjež je nastavio...

- Siguran sam da ću pobijediti. Ne bih došao u njegovu zemlju da nisam siguran. Atmosfera će biti luda, svi će biti protiv mene. No to mi treba, moram biti u najboljem izdanju jer ću onda i ja biti najbolji. Ova borba neće na sudačku odluku jer obojica često završavamo mečeve nokautom - smatra Babić pa nastavio:

- Oduvijek sam autsajder, ova borba mi je sve. Svi koji znaju moju priču znaju i da dolazim ni iz čega. Spreman sam se vratiti u ništa, no prije toga želim uzeti WBC-ovu titulu. Meni i mojoj državi to znači sve, 30 godina nismo osvojili titulu. Ovo je isplanirano za mene. Bit će to novi Savage show - poručio je Babić.

Podvukao je...

- Ne želim lagan meč. Ako Lukasz pruži lagan meč, bit ću bijesan. Molim te, daj mi najbolji meč u životu. Balski je to napravio i zato cijenim Poljake. Ne želim brzi kraj borbe, očekujem krvoproliće. Želim da netko bude nokautiran.

Pojas bridger kategorije držao je Kolumbijac Óscar Rivas. Ipak, odlučio se umiroviti pa je pojas ostao bez vlasnika.

