Ja sam čuo da je Hrgović pao na glavu kad je bio jako mali, tužna priča za koju je ne znam je li istinita. Možda nije, ali čini se kao da je, rekao je Alen 'Savage' Babić (31, 9-0) i tako nastavio prepirku s Filipom 'El Animalom' Hrgovićem (29, 13-0) nakon što je najbolje rangirani hrvatski boksač imao nekoliko izjava koje se nisu svidjele njegovom rivalu.

Filip Hrgović će se u subotu po prvi put boriti u boksačkoj meki. Hrvatski boksač će u Las Vegasu 14. pobjedu u karijeri tražiti protiv Amerikanca Scotta Alexandera (32, 16-4), 178. teškaša svijeta. U najavi tog okršaja svojevremeno je prozvao sve one koji misle da to nije dovoljno jak protivnik neka dođu i pokušaju odraditi jedan njegov trening, a progovorio je i o tome kako mu završava ugovor s promotorom pa ga poslije toga i pohvalio.

No, ne bi to bilo to da se nije dotaknuo i 'Savagea'.

- Babić za mene u boksačkom smislu nije nikakav izazov. Znate što sam prošao, s kim sam se sve borio te koga sam sve pobijedio u amaterskom boksu te u WSB ligi. A znate i njegov put. Ja sam s njim trenirao, odrastao s njim u dvorani. Gdje je god išao van, on je izgubio, nije mogao nigdje proći i to u nižoj kategoriji - rekao je o Babiću kojeg je još nazvao influencerom i klaunom, ali ovaj je put otišao korak dalje i prokomentirao Marka Miluna (25) mladog hrvatskog boksača i Babićevog prijatelja:

- Marko Milun mi je čini kao privatno odličan dečko, no isto tako mislim da bi se trebao prestati baviti boksom. Puno puta je već bio na podu. Sedam ili osam puta je doživio nokdaune u amaterskom boksu i to nije dobro za zdravlje. Ljudi koji ga vode trebali bi ga savjetovati da se ostavi boksa. Ode li u profesionalce, tamo su puno veći udarači i drugi stil boksa, mogao bi trajno oštetiti svoje zdravlje. Taj dečko bi se trebao prestati baviti boksom. Mislim da je jako dobar dečko, pozitivan i veseo. Sreo sam ga jednom, ali mi se čini kao dobar čovjek. Boksački nemam neko osobito mišljenje o njemu - rekao je Hrgović u emisiji Sport nedjeljom.

Na to je morao reagirati 'Savage' koji je stao u Milunovu obranu.

- To je dno dna. Marko Milun je počeo trenirati boks nakon što je gledao idiota na Olimpijskim igrama. Dakle, doslovno zbog njega je krenuo u boks i ovaj to kaže. Dečko je toliki idiot, ali naplatit će mu se to sve - zaključio je Babić.

Odluku bi li se Milun trebao nastaviti baviti boksom trebalo bi ostaviti njemu, ali s obzirom na to kako ga je u svoje trening kampove pozivao i bivši teškaški prvak Anthony Joshua (32, 24-2), teško je pomisliti da Marka nećemo vidjeti u profi vodama.