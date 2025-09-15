Badelj: Na mojoj poziciji 'modri' su dobro pokriveni, a Modrić je fenomen koji traje 25 godina

Krajem kolovoza Dinamo je objavio veliku vijest za sve navijače. Nije bila riječ o novom transferu, kojih je ovog ljeta na Maksimiru itekako bilo, nego o povratku miljenika navijača "modrih" Milana Badelja. Iako su mnogi zazivali njegov igrački povratak i "posljednji ples" pred domaćim navijačima, Badelj se na Maksimir vratio u novoj funkciji. Pridružio se stožeru i surađuje s Albertom Capellasom u sferi kreiranja sportske politike, a posebno u radu s mladima.

Sada je otkrio i kako je donio odluku da kopačke "objesi o klin".

- Poklopilo se i u jednom trenutku postalo je jasno. Nije se dogodilo u jednom momentu, trajalo je nekih godinu dana. Postojala je varijanta da stanem i godinu prije. U nekom trenutku života neke druge stvari postanu prioritet i puno su teže nego sportske ambicije jednog 36-godišnjaka. Tu prvenstveno mislim na obitelj i na klince za koje smatramo da trebaju odrastati u okruženju u kojem smo i mi odrastali - rekao je Badelj za Dnevnik Nove TV.

Badelj je stigao u valu promjena koje je ovog ljeta proveo Zvonimir Boban, a o nekadašnjem igraču Dinama i "vatrenih" ima samo riječi hvale.

- Osoba kao što je Zvonimir Boban u hrvatskom nogometu apsolutno je superpozitivna stvar. Ono što me veseli jest ta dobra energija i u gradu i na stadionu i oko momčadi, jer momčad je nova i treba tu vrstu energije.

Iako je Dinamo u posljednjem kolu poražen na domaćem terenu od Gorice 2-1, Badelj je optimističan, posebno kada je riječ o veznoj liniji koja se našla na udaru kritika.

- Dosta je novih igrača došlo. Na mojoj bivšoj poziciji mislim da je Dinamo dobro pokriven. I preko Josipa Mišića, i Miha Zajc to može dobro odigrati, tu je i Ismaël Bennacer.

Usprkos posrtaju protiv Gorice, Badelj je uvjeren da će Dinamo uvjerljivo osvojiti prvenstvo, a kao najdraži trenutak karijere istaknuo je osvajanje srebra s hrvatskom reprezentacijom u Rusiji. Za kraj osvrnuo se na najbolje igrače s kojima je igrao u karijeri. Na klupskom nivou igrao je sa zvijezdama poput Mohameda Salaha i Francka Riberyja, no ipak je izabrao Luku Modrića.

- Nema tu dileme, Luka je tu apsolutno broj jedan. Pogledajte njegovu utakmicu koju je odigrao protiv Bologne. On ima tu emociju, a nemoguće je da ju izgubi, jer ju nije izgubio sa 25 godina. Fenomen je. Ja imam osjećaj da je njemu svaka utakmica, svaki trening novo dokazivanje. I onda kroz to dokazivanje non stop raste. U sklopu svega toga je sretan i igra nogomet na način na koji ga igra. Ne znam kaj novo mogu reći o Luki.