LUDO SLAVLJE

VIDEO Igrači Gorice u deliriju nakon pobjede protiv Dinama. 'Hoćemo titulu još ove godine'

Piše Zdravko Barišić,
VIDEO Igrači Gorice u deliriju nakon pobjede protiv Dinama. 'Hoćemo titulu još ove godine'
Foto: Gorica/Facebook

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, gosti iz Turopolja pohitali su jedan drugome u zagrljaj, a velika fešta nastavila se i u svlačionici gdje su otpjevali svoju tradicionalnu pobjedničku pjesmu

Prvi put u povijesti kluba, iz 16. pokušaja, Gorica je uspjela srušiti Dinamo na Maksimiru (2-1). Zbilo se to u nedjelju navečer, u 6. kolu HNL-a, a za povijesnu pobjedu zabili su Pozo i Trontelj.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, gosti iz Turopolja pohitali su jedan drugome u zagrljaj, a velika fešta nastavila se i u svlačionici gdje su otpjevali svoju tradicionalnu pobjedničku pjesmu. Nastao je opći delirij.

- Imamo bekove, imamo halfove, imamo forove, što daju golove. Hoćemo golove, hoćemo pobjede, hoćemo titulu, još ove godine - pjesma je koja je grmjela maksimirskom svlačionicom, a dio je standardnog repertoara goričkog kluba još od 2018. godine i ulaska u HNL.

Mario Carević uspio je drugi put u nizu srušiti 'modre', što je rijetkima pošlo za rukom, a Gorica je ovom pobjedom došla do osmog boda i šestog mjesta, Hajduk i Dinamo bježe pet bodova. 

Nakon šest uzastopnih gostovanja, u sljedećem kolu konačno će zaigrati na svom obnovljenom travnjaku, protivnik je Slaven Belupo. 

