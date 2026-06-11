Baka Slišković najavio SP: Remi s Engleskom ostavio bi razlog za optimizam. A Modrić je ključan

Bivši mostarski nogometaš i trener Blaž Slišković ocijenio je da neriješen susret Hrvatske s Engleskom daje prostor optimizmu, a najvažnijom je ocijenio ulogu Luke Modrića u dresu Vatrenih.

Govoreći u podcastu Sport centra mostarskog portala Bljesak, legendarni Slišković je ocijenio kako skupina u kojoj Hrvatska igra protiv Engleske, Gane i Paname nije nimalo lagana.

- Remi u prvoj utakmici ostavlja prostor za optimizam, a iskustvo i prisutnost ključnih igrača poput Luke Modrića daje dodatnu vrijednost reprezentaciji - rekao je Slišković.

Split: Otkrivanje murala Blaža Sliškovića Bake na Splitskom Mertojaku | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prema njegovim riječima, hrvatski izbornik Zlatko Dalić nema zamjenu za Modrića, ni po kvaliteti ni po liderstvu.

"Njegova pojava na terenu dodatno osnažuje igru Hrvatske", istaknuo je Slišković.

Pozdravio je uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine koja se drugi put u povijesti plasirala na Svjetsko nogometno prvenstvo te nastupa u skupini s Kanadom, Švicarskom i Katrom. Slišković smatra da je uvodni susret s Kanadom iznimno važan.

"Siguran sam da se naša reprezentacija može nositi s Katrom, a Švicarska je sigurno među deset najboljih europskih momčadi", rekao je nekadašnji igrač Veleža, Hajduka, Marseillea, dodajući kako stručni stožer BiH želi ne samo sudjelovati, nego proći u nokaut fazu na SP.