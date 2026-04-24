Bakočević provocira hrvatskog olimpijca, stigao mu odgovor: To nije sportski, prelazi granicu

FNC je još jednom oduševio navijače, a za beogradsku Arenu dogovorio je okršaj Hrvoja Sepa (40 godina, 0-0) i Vase Bakočevića (36, 44-24-1). Hrvatskom boksačkom olimpijcu to će biti profesionalni debi u MMA-u, i to protiv jednog od najiskusnijih boraca u regiji. Crnogorac je, uz legendarnog Ivicu Truščeka, borac koji je najviše puta ušao u oktogon i ima 69 mečeva. Posljednjih godina prebacio se iz mješovitih borbi u boks golim šakama pa će borba 30. svibnja u Beogradu biti njegov povratak nakon rujna 2024. i kaotičnog meča u Puli, kada je pobijedio diskvalifikacijom zbog ilegalnog udarca (soccer kicka) Filipa Pejića.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Sep se već mjesecima priprema za debi, a treninzi hrvanja i partera nisu mu strani jer je prije već bio prvak Hrvatske u MMA-u, ali na amaterskoj razini.

- Godinama smo dogovarali taj meč, istina. Nekad nismo mogli zbog njegovih obaveza, nekad zbog mojih. Sada se sve poklopilo i dogovorili smo meč po MMA pravilima. To je svima bilo najzanimljivije, posebno organizatorima. Pitali su me jesam li voljan nastupiti po MMA pravilima. Odmah sam odgovorio da jesam. Sretan sam što ulazim u meč. Kažem, već dugo radimo na tom meču - ispričao je u intervjuu za Net.hr.

Crnogorac je već počeo s trash talkom i na društvenim mrežama objavio video u kojem udara vreću na podu laktovima, a dodao je i nekoliko prozivki.

- Znam da je izlizana fora, ali moram. Nakon našeg meča Sep se više neće zvati Hrvoje, nego "Umroje" - rekao je Bakočević.

Takve prozivke nisu sjele hrvatskom borcu.

- Bilo je tu i nekih neugodnih riječi i prepucavanja. To ne volim, to nije naš posao, nije sportski. U kontekstu dizanja meča neke stvari pozdravljam, ali kad se prelazi granica, to nikad ne podržavam - kazao je.

Hrvoje Sep i Nika Gvajava

To što će mu ovo biti profesionalni debi ne brine ga previše.

- Znate tko završava fakultet? Ne pametan, nego uporan. Nikad nisam bježao od izazova i slično je u sportu. Ja imam neke stvari koje on nema. Vaso nema želju, volju ni izdržljivost. Imam volju za borbom do kraja, želju za pobjedom i izdržljivost da to ostvarim na bilo kojem polju, po bilo kojim pravilima. Bez obzira na sve što nemam, na znanje u MMA-u i na to da Vaso ima prednost u MMA-u, pritom ne podcjenjujem sport, mislim da mogu do pobjede. Garantiram da se neću osramotiti.