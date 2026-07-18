Gattuso nazvao Bobana zbog transfera: Novac nije problem

Gennaro Gattuso, novi trener Lazija, osobno je nazvao Zvonimira Bobana kako bi pokušao ubrzati pregovore i pronaći formulu za transfer Sergija Domíngueza.

Lazio je spreman izdvojiti ukupno 12 milijuna eura, u obliku posudbe vrijedne 3,5 milijuna eura uz opcionalni otkup od 8,5 milijuna.

Problem je što Dinamo želi da otkup bude obvezan, a Lazio ga želi zadržati kao opciju ili vezati uz uvjete poput plasmana u europska natjecanja, prenosi Tportal.

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Gattuso je Domíngueza postavio kao prioritet u rekonstrukciji obrane, a u njemu vidi idealnog nasljednika Marija Gile, kojeg je klub prodao.

Dinamo pak ne namjerava pustiti mladog Španjolca bez čvrstog financijskog jamstva, pa je taj detalj trenutno jedina prepreka dogovoru ukupno vrijednom 12 milijuna eura.

Pregovori su otvoreni, nijedna strana nije odustala od svojih zahtjeva, ali Gattusov osobni poziv pokazuje da Rimljani Domíngueza žele po svaku cijenu.