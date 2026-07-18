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Gattuso nazvao Bobana zbog transfera: Novac nije problem

Piše Bruno Lukas,
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Gattuso nazvao Bobana zbog transfera: Novac nije problem
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Trener Lazija Gennaro Gattuso osobno je nazvao Zvonimira Bobana kako bi ubrzao pregovore o transferu Sergija Domíngueza

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Gennaro Gattuso, novi trener Lazija, osobno je nazvao Zvonimira Bobana kako bi pokušao ubrzati pregovore i pronaći formulu za transfer Sergija Domíngueza.

Lazio je spreman izdvojiti ukupno 12 milijuna eura, u obliku posudbe vrijedne 3,5 milijuna eura uz opcionalni otkup od 8,5 milijuna.

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Problem je što Dinamo želi da otkup bude obvezan, a Lazio ga želi zadržati kao opciju ili vezati uz uvjete poput plasmana u europska natjecanja, prenosi Tportal.

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Gattuso je Domíngueza postavio kao prioritet u rekonstrukciji obrane, a u njemu vidi idealnog nasljednika Marija Gile, kojeg je klub prodao.

Dinamo pak ne namjerava pustiti mladog Španjolca bez čvrstog financijskog jamstva, pa je taj detalj trenutno jedina prepreka dogovoru ukupno vrijednom 12 milijuna eura.

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Pregovori su otvoreni, nijedna strana nije odustala od svojih zahtjeva, ali Gattusov osobni poziv pokazuje da Rimljani Domíngueza žele po svaku cijenu.

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