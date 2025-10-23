Bakrar: Nisam puno razmišljao, opalio sam i Varela je zabio. Lisica otkrio: Muči me ozljeda

Dinamo je nakon tri utakmice Europske lige ostao neporažen. U Malmöu su protiv istoimenog kluba remizirali 1-1 i tako ostali na samom vrhu ljestvice. Gol za bod zabio je Cardoso Varela u šestoj minuti nadoknade. U drugom dijelu trener Mario Kovačević krenuo je na sve ili ništa i u igru ubacio sve napadačke opcije. Ušli su Stojković, Kulenović, Vidović, Bakrar i Varela. Upravo su Bakrar i Varela sudjelovali u akciji za taj toliko važan gol.

- Naravno da smo zadovoljni, bod je bolji nego ništa. Drago mi je da smo uzeli bod na gostovanju, to je naš mentalitet, ako ne pobijedimo, ne želimo ni izgubiti. Drago mi je zbog dečki, napravili su dobar posao. Njihova momčad igrala je u niskom bloku i vrebala kontre. Nismo se zaustavili do zadnje minute i drago mi je zbog gola - rekao je Bakrar nakon utakmice.

Opisao je i kako je pao pogodak.

- Drago mi je zbog Varele. Stojković mi je dodao i nisam puno razmišljao, pokušao sam zabiti, a on ju je skrenuo u mrežu. Jako sam sretan zbog njega kao da sam ga ja zabio. Nadam se da ćemo još zabijati.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Još jednom su se kao vrlo produktivni pokazali igrači koji su ušli s klupe.

- Naravno, lako smo mogli pobijediti. U ovakvim utakmicama, ako zabiješ jedan gol, sve se može otvoriti. Nažalost primili smo gol, ali to nas nije obeshrabrilo. S izmjenama smo pogodili i zadovoljan sam bodom.

Mišić i Kovačević istaknuli su kako su u pripremi naglašavali opasnost iz prekida, a ipak su iz jednog primili gol. Bakrar je naglasio kako će poraditi na pogreškama kako se to u sljedećim utakmicama, posebno u Europi, više ne bi događalo.

- U vrhu smo i sljedeću utakmicu moramo se fokusirati na ispravljanje pogrešaka. Nadam se da se sljedeću utakmicu te greške neće ponavljati.

Alžirac se već prometnuo u zlatnu zamjenu. Ulascima s klupe donosi novu energiju, a često i zabija. Danas se ipak morao zadovoljiti asistencijom.

- Volim ulaziti u igru s klupe. Imamo vrhunske igrače na klupi, ne samo mene. Vidović je bio sjajan kada je ušao, Stojković isto, Kule, Varela je zabio. Sretan sam zbog ovog boda - zaključio je Bakrar.

Prve dojmove nakon utakmice podijelio je Mateo Lisica.

- Jako teška utakmica s malo prostora. Stajali su u bloku i mi ih nismo uspjeli probiti. Drago mi je zbog Bakrara i Varele. Htjeli smo osvojiti sva tri boda, ali na kraju smo sretni s bodom.

Žalite li za pobjedom?

- Ovdje smo došli zadržati prvo mjesto i po pobjedu. Bila je teška utakmica, stajali su u bloku i dali nam malo prostora, a to je nama problematično.

Jesu li vas iznenadili s postavkom igre i kakvi su bili vremenski uvjeti?

- Vrijeme je slično kao u Zagrebu, a i travnjak je bio dobar. Atmosfera je bila odlična, kao i navijači - naši i njihovi. Hvala Boysima što su došli u ovako velikom broju. Znali smo da će Malmo igrati na kontre, a mislim da smo to dobro branili. Primili smo gol iz kornera, nismo bili koncentrirani.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Da vam je netko ponudio prije početka natjecanja sedam bodova nakon tri kola, biste li pristali?

- Idemo iz utakmice u utakmicu. Idemo protiv Vukovara odraditi dobru utakmicu, moramo se pripremiti na defenzivnu postavku.

Lijepo ste se prebacili iz Istre na ovaj europski ritam u Dinamu?

- Imao sam problema s ozljedom pubične kosti, vjerojatno od previše napora, ali ja sam igrač Dinama i dat ću sve od sebe za ovaj grb i naše navijače! - zaključio je Lisica.