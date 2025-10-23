Obavijesti

ZADOVOLJNI BODOM

Mišić: Znali smo da su opasni iz prekida i onda primimo gol...

Piše Domagoj Vugrinović,
Mišić: Znali smo da su opasni iz prekida i onda primimo gol...
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Morali smo preuzeti rizik i nastaviti dalje. Jednostavno nismo imali što izgubiti, prokomentirao je rizik koji su "modri" preuzeli u drugom dijelu Luka Stojković

Dinamo je remizirao s Malmöom 1-1 i tako nakon tri kola Europske lige ostao neporažen. Iako su se na ljestvici podigli vrlo visoko nakon uvodna dva kola, ovaj rezultat dolazi kao izrazito pozitivan, posebno jer su "modri" izjednačili golom u posljednjim minutama. Domaćine je u vodstvo doveo Lewicki u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela. Gol za bod zabio je "wundeking" Varela u 96. minuti, samo desetak minuta nakon što je ušao u igru.

Bodom je nakon utakmice bio zadovoljan i Luka Stojković.

- Prvo poluvrijeme bilo je jako teško, utakmica bez puno prilika, a primili smo gol u najgorem mogućem trenutku. Nismo pali, drugo poluvrijeme krenuli smo sto na sat da zabijemo gol, tražili smo ga, došao je malo kasnije, no zadovoljni smo - rekao je.

U drugom dijelu trener Mario Kovačević bacio je sve adute u napad i to mu se vratilo.

- Morali smo preuzeti rizik i nastaviti dalje. Jednostavno nismo imali što izgubiti - istaknuo je Stojković.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Malmö se cijelo vrijeme branio u niskom bloku i prepustio Dinamu posjed.

- Znali smo da su čvrsta momčad, Skandinavci su takvi. Igrali su jako gustu obranu, ali na kraju smo uspjeli izjednačiti - zaključio je Stojković.

Pred kamere Arenasporta stao je i kapetan Josip Mišić i iznio svoje viđenje utakmice.

- Kako se odvijala utakmica, moramo biti zadovoljni s bodom. Bili smo puno bolja ekipa od Malmöa, stalno smo igrali u njihovom šesnaestercu. Jedino smo mogli primiti gol iz prekida, znali smo to, ali primili smo ga u zadnjoj sekundi prvog poluvremena. Bod je u tim okolnostima dobar - rekao je Mišić.

Plan je bio napadati po boku, no iako su "modri" imali puno ubačaja, iz toga nisu stvarali ozbiljnije prilike.

- Bili su organizirani i gusti u sredini. Mogli smo proći po strani, ali nakon centaršuta nas je bilo premalo u kaznenom prostoru pa nismo bili opasni.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Ipak, na kraju je istaknuo kako je sedam bodova u tri kola veliki uspjeh.

- Zadovoljni smo sa sedam bodova u tri utakmice, sigurno bismo to prihvatili da nam je netko ponudio. Sada smo žalosni, ali to je tako.

