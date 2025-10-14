Bara o Daliću: 'Ne sumnjam da će imati ponude velikih klubova kad odluči napustiti Hrvatsku'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u svom je Varaždinu odradio 101. utakmicu na klupi nacionalne selekcije i slavio protiv Gibraltara (3-0). Stigao je 2017. godine kao 'vatrogasac', a ostao je na klupi i postao najuspješniji izbornik u povijesti sa svjetskim srebrom iz Rusije 2018., svjetskom broncom iz Katra 2022. godine te finalom Lige nacija.

- Možeš nekoga voljeti ili ne voljeti, ali rezultati govore sve. Ne znam postoji li itko u Europi da s reprezentacijom ima toliko uspjeha. Gdje god je igrao ima rezultat. Gdje je tu Italija, Engleska, Danska, Nizozemska, to su mega sile, gdje su svi ti treneri? Mnogo je lakše napraviti uspjeh u klubu nego u reprezentaciji. On je napravio nešto i nema takav izbor igrača. Imamo vrhunske igrače, ali nemamo zamjenu ni za jednog, nemamo klupu na nivou Francuske, Njemačke - započeo je o izborniku jedan od najutjecajnijih svjetskih menadžera Andy Bara u Podcast Inkubatoru pa poentirao:

- Čovjek ima veliko znanje, to je neupitno. Ne volim kad ljudi dođu i krenu ovako, onako, kažem im da pričaju ne pričaju nogometno već s dozom ljubomore, to nije istina. Čovjek ima svjetski rezultat, a vi pričajte što god hoćete. Priča se Mike Tyson je ovakav ili onakav, on dođe i kaže da je bio svjetski prvak s 19 godina, a gdje ste vi bili? Nema tu, rezultat priča za tebe. Ne bi me iznenadilo da sutra preuzme bilo koji klub u Europi da mu da šansu.

Upravo su Bara i Dalić zajedno gledali jednu utakmicu Barcelone, a izbornik je tad opušteno razgovarao o svemu s čelnicima katalonskog kluba. Neko se vrijeme spominje u kuloarima da je Svjetsko prvenstvo 2026. godine možda i posljednje koje će Dalić odraditi na klupi 'vatrenih', a takvo mu je i trajanje ugovora. Htjeli su ga mnogi klubovi iz bogate Saudijske Arabije, kao i neki od velikih europskih klubova, a mogli bi ga tamo uskoro gledati.

- Nema dometa kluba za Dalića, koji god klub da ga uzme, nemaš im što reći. Da je Portugalac, imao bi ponuda, ne bi znao gdje da ide. To je realnost, mi patimo od tog nekog područja odakle dolazimo i to je poznato. Da je Modrić Nijemac, bio bi 'Bog' sto puta. Dalić može dobiti povjerenje bilo kojeg kluba na svijetu, dokazao je da zna voditi velike igrače, da ima dobar pristup, zna voditi i napraviti rezultat, smiren je i normalan - objasnio je Bara pa zaključio

- Nema nikakve dvojbe, ne sumnjam da će imati velike ponude kad odluči napustiti Hrvatsku. Kad ode, morat ćemo ispočetka pa ćete vidjeti da nije to tako lako. Naravno, tu je slijed i Modrića i svih igrača, ali treba ih znati voditi. Ako ti dam Formulu 1, to treba znati voziti, a ne da ju ne znam ni upaliti, što će to meni. On očito zna, sjedne i vozi.