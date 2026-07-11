Drama u Dinamu: supertalent Cardoso Varela (17) prebačen je u B momčad, a Andy Bara otkriva da mu nije produžio ugovor jer je došao nespreman na pripreme Dinama
Bara o Vareli: Istekao je ugovor, nisam mu htio ponuditi novi! Nisam ga trebao stalno štititi...
Jedan od najvećih talenata u Dinamu, Portugalac Cardoso Varela (17) priključen je Dinamovoj B momčadi, s kojom će početi narednu sezonu. Podsjetimo, Dinamo B natjecat će se u Prvoj NL, a za Varelu ovaj potez predstavlja svojevrsni korak unazad nakon što je prošlu sezonu kao 16-godišnjak proveo uglavnom s prvom momčadi.
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Velika je vijest i što o karijeri portugalskog dragulja više ne mari hrvatski agent Andy Bara, već agencija Izraelca Pinija Zavahija.
Bara se javio za Index i otkrio pozadinu cijele priče.
- Naš ugovor je istekao, da bude svima jasno. Niti sam ja izašao iz ugovora, niti je on. Jednostavno je istekao i nisam mu ponudio novi jer smatram da to nije zaslužio - rekao je Tomislavu Dragobratoviću pa dodao...
- Zaštitio sam ga gdje god jesam i nisam trebao. Ako ne može to vratiti na terenu, to mogu opravdati, ali ako ne može ponašanjem, onda ne mogu. Došao je nespreman na pripreme Dinama i to ne mogu opravdati
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