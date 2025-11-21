Obavijesti

PODRŽAO 'MODROG' TRENERA

Bara za 24sata: Kovačević treba vremena. Ima znanje i vjerujem da će napraviti pravi rezultat...

Piše Fabijan Hrnčić, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Četvrta konferencija Business u sportu Hrvatske studentske asocijacije | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Nakon niza od dva poraza počela se propitkivati budućnost Marija Kovačevića na klupi Dinama. Da za to nema potrebe, smatra jedan od najutjecajnijih menadžera svijeta Andy Bara

Jedan od najutjecajnijih menadžera svijeta Andy Bara gostovao je u podcastu "Druga strana medalje" kod Valentine Miletić, gdje se dotaknuo niza tema. Između ostalog, govorio je i o statusu Marija Kovačevića u Dinamu. Ta se tema posebno naglašavala prije početka reprezentativne stanke jer je "modra" momčad tada povezala dva poraza. Prvo je na Maksimiru slavila Celta Vigo 3-0, a potom je u domaćem prvenstvu stigao i poraz od Istre 2-1.

Nakon toga je održan sastanak na kojem je uprava, predvođena Zvonimirom Bobanom, stala iza Kovačevića i potvrdila da ostaje na klupi do daljnjega. Tu odluku podržao je i Bara.

- Dinamo već ima dobrog trenera kojem nije lako. Čim se izgubi utakmica, odmah počne hajka. Treba ga podržati. Dobar je čovjek, dobar trener - rekao je Bara za MAXSport.

Za 24sata Bara je dodatno potvrdio kako smatra da Dinamo Kovačeviću mora dati vremena.

- On je dobar izbor za Dinamo. Naravno da mu treba vremena. Ovog je ljeta u klub stiglo 18 novih igrača i to je potpuno drugačija momčad. Kovačević ima znanje i vjerujem da će napraviti dobar rezultat. To zna i Boban, dobro je da ga nisu smijenili. Treba mu dati podršku i ne sumnjam da će rezultati doći - istaknuo je Bara.

Zagreb: Lokomotiva i Varaždin sastali se u 32. kolu HT Prve lige
Zagreb: Lokomotiva i Varaždin sastali se u 32. kolu HT Prve lige | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Nakon turbulencija Kovačević očito nije ispustio uzde momčadi. Promijenio je hijerarhiju u ekipi, a da je momčad napredovala pokazuje i rezultat u Kupu protiv Karlovca, gdje su "modri" razbili domaćina 7-0, momčad koja je jedan od najvećih pretendenata za ulazak u HNL.

