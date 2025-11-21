Bara za 24sata: Kovačević treba vremena. Ima znanje i vjerujem da će napraviti pravi rezultat...

Jedan od najutjecajnijih menadžera svijeta Andy Bara gostovao je u podcastu "Druga strana medalje" kod Valentine Miletić, gdje se dotaknuo niza tema. Između ostalog, govorio je i o statusu Marija Kovačevića u Dinamu. Ta se tema posebno naglašavala prije početka reprezentativne stanke jer je "modra" momčad tada povezala dva poraza. Prvo je na Maksimiru slavila Celta Vigo 3-0, a potom je u domaćem prvenstvu stigao i poraz od Istre 2-1.

Nakon toga je održan sastanak na kojem je uprava, predvođena Zvonimirom Bobanom, stala iza Kovačevića i potvrdila da ostaje na klupi do daljnjega. Tu odluku podržao je i Bara.

- Dinamo već ima dobrog trenera kojem nije lako. Čim se izgubi utakmica, odmah počne hajka. Treba ga podržati. Dobar je čovjek, dobar trener - rekao je Bara za MAXSport.

Za 24sata Bara je dodatno potvrdio kako smatra da Dinamo Kovačeviću mora dati vremena.

- On je dobar izbor za Dinamo. Naravno da mu treba vremena. Ovog je ljeta u klub stiglo 18 novih igrača i to je potpuno drugačija momčad. Kovačević ima znanje i vjerujem da će napraviti dobar rezultat. To zna i Boban, dobro je da ga nisu smijenili. Treba mu dati podršku i ne sumnjam da će rezultati doći - istaknuo je Bara.

Nakon turbulencija Kovačević očito nije ispustio uzde momčadi. Promijenio je hijerarhiju u ekipi, a da je momčad napredovala pokazuje i rezultat u Kupu protiv Karlovca, gdje su "modri" razbili domaćina 7-0, momčad koja je jedan od najvećih pretendenata za ulazak u HNL.