ŠTETA

Barbir ostao bez UFC ugovora: Izgubio nokautom u prvoj rundi

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 1 min
Dobro je u meč krenuo hrvatski borac, desnim direktom odmah pogodio Litavca, nakon toga pokušao je i s lijevim high kickom pa laktom iz okreta. No, nakon minute primio je razorni desni overhand pa izgubio

Nije to bila Đanijeva noć. Prvak FNC-a u srednjoj kategoriji i hrvatski borac Đani Barbir (28, 7-1) pokušao se dokazati u Dana White Contender Seriesu i izboriti ugovor s najjačom svjetskom organizacijom UFC-om, ali ovaj je meč bio bolji Litavac Mantas Kondratavičius (26, 8-1) koji je slavio tehničkim nokautom u prvoj rundi nakon minute i sedam sekundi. 

Hrabro je krenuo Đani i zadnjim desnim direktom odmah pogodio Litavca, nakon toga pokušao je i s lijevim high kickom pa laktom iz okreta, a on je uzvratio rušenjem. No, uspio se Barbir dići s partera, udariti ga par puta pa su se razdvojili. Onda je uslijedio front kick u prsa od strane Kondratavičiusa, a zatim i razorni desni overhand kojeg Barbir nije vidio.

Sjeo je točno na bradu i srušio ga, pokušao se hrvatski borac odmah obraniti, ali sudac je prekinuo meč. Odmah se Đani pridigao, ali bio je vidno uzdrman te mu je trebalo nekoliko trenutaka da se oporavi. Nakon meča stisnuli su si ruku, hrvatski borac napustio je kavez, a Dana White je ubrzo nakon toga objavio kako je Kondratavičius dobio UFC ugovor.

Što se Barbira tiče, i dalje bi trebao biti prvak srednje kategorije najbolje MMA promocije jugoistočne Europe Fight Nation Championshipa, te ćemo ga vjerojatno gledati u njihovom kavezu. Još je mlad, vremena za dolazak u UFC ima, kao i za pokazati da je ovo samo bila jedna loša večer.

