Barca želi Kanea. Brzo im stigao hladan tuš iz Münchena

Robert Lewandowski napustio je Barcelonu i karijeru nastavlja u Chicago Fireu. Katalonci bi upražnjeno mjesto devetke najradije popunili Harryjem Kaneom.

Englez ih je brzo poklopio rekavši da je fokusiran samo na Bayern i budućnost u Bavarskoj te na Englesku i Svjetsko prvenstvo na kojem Gordi Albion kotira kao jedan od glavnih favorita.

Kane je prošle sezone zabio 61 gol u 51 utakmici te se smatra jednim od najboljih napadača na svijetu. Bilo kakav izgledan scenarij u kojem Kane napušta Bayern bio bi golemo iznenađenje. Njegova obitelj se skrasila u Münchenu, a Kanea su Nijemci iznimno dobro prihvatili.