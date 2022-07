Barcelona ima dug od 1,35 mlrd. eura, dovodi skupa pojačanja, a svi se pitaju od kud im novac?

Barcelona, katalonski velikan koji je posljednjih godina uz Real Madrid dominirao Europom i Španjolskom, akumulirao je dug od 1,35 milijarde eura, ali unatoč financijskim problemima odradili su sjajan prijelazni rok za transfere.

Katalonci su na Camp Nou iz Leedsa doveli Raphinhu za 58 milijuna eura, zadržali su francuskog igrača Ousmanea Dembelea, a iz Bayerna su doveli jednog od najboljih napadača svijeta - poljskog reprezentativca i Fifinog igrača svijeta iz 2020. i 2021. godine Roberta Lewandowskog koji će uskoro navršiti 34 godine. Potpisao je četverogodišnji ugovor koji svakako uključuje i raskošnu plaću.

Nakon što su iskeširali milijune za Brazilca, hladno su isplatili 50 milijuna (El Pais tvrdi 60) eura za Lewandowskog, a brojni se pitaju kako i od kud novac ako grcaju u dugovima?

Podsjetimo, Barcelonu je napustila klupska ikona Lionel Messi nakon 20 godina vjernog boravka na Camp Nou i to sve zbog golemih dugova koje su imali prema Argentincu. Zbog krnjeg budžeta Katalonci nisu mogli registrirati Messija koji je u konačnici prešao u PSG nakon čega se govorilo da će dovoditi jedino slobodne igrače, odnosno one bez odštete.

Ugledni talijanski novinar, inače dobro upućen u transfere i nogometna zbivanja, Fabrizio Romano, također je bio jedan od onih koji je rekao da 'ne zna odakle Barceloni novac'.

Analitičar Kristian Sturt na društvenim mrežama iznio je nekoliko podataka za koje smatra da bi nogometni svijet trebao znati.

"Možete reći da sam protiv Barcelone, ali samo su nekoliko koraka od ponora. Mislim da Bartomeu pomiče granice jer osjeća da nogometni svijet treba klub. U sezoni 21/22 Barcelonin limit plaće bio je 98 milijuna eura, a kako bi isto prevladali, Piqueu, Busquetsu i Albi smanjili su plaće. Minus Barcelone trenutačno iznosi više od 144 milijuna eura dok je Real Madrid u plusu od 739 milijuna. To znači da Barcelona može potrošiti samo 25 posto svoje ušteđevine", piše Sturt.

I trener bavarskog velikana Julian Nagelsmann isto se zapitao kako si Barcelona može priuštiti Lewandowskog, ali i ostale skupe transfere.

- Nije samo Lewa u pitanju, kupuju i brojne druge igrače, a ne znam kako. To je jedini klub na svijetu koji nema novca, a kupuje kojeg god igrača želi. Čudno je i pomalo ludo - rekao je Nagelsmann.

Naime, Laporta je prodao deset posto prihoda od TV prava za idućih 25 godina te je dogovorio 15 posto vrijednosti 310 milijuna eura od 1. rujna. TV prava je kupila agencija Sixth Street, u vrijednosti od 230 milijuna eura. Tako je Barcelona, kako bi popravila bilancu od prošle godine i kako bi bila likvidna u prijelaznom roku, od 540 milijuna eura žrtvovala 470 milijuna eura koje bi dobila u budućnosti.

Pored toga su prodali i reklamni prostor planetarno popularnom Spotifyu po kojemu će se zvati njihov stadion, a od toga bi u sljedećih osam godina trebali zaraditi 435 milijuna eura. Kreativni Katalonci uz to su radi dodatne zarade ponudili iznajmljivanje stadiona za vjenčanja koja će koštati i do 13.500 eura, a s druge strane stadion stvara još jedan ogroman trošak. Bit će renoviran i moderniziran do sezone 2025/26., a u nadolazećoj sezoni domaće utakmice igrat će na Olimpijskom stadionu Lluis Companys pred maksimalno 55.000 gledatelja.

Troškovi građevinskih radova na Camp Nou bit će do 1,5 milijardi eura, a financiranje je, rekao je predsjednik Joan Laporta, u potpunosti osigurano zajmovima. Investicija je to koja će opteretiti klub, baš kao i kredit od 595 milijuna eura koji je američka investicijska banka Goldman Sachs stavila na raspolaganje za rješavanje akutne krize. Ideja je trenutačno ostati konkurentan kako bi nastavili ubirati visoke prihode od Lige prvaka, a dugoročno bolje poslovati i nadati se da će biti nešto od prvotno propale Super lige.

U svakom slučaju, Laportine akrobacije na određeni period ugasile su požar na odjelu financija Barcelone, a sada je na Xaviju i novim pojačanjima da rezultatima vrate klub na respektabilnu razinu.

