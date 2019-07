Barcelona ipak nije sve uzela od nas: Stigao još jedan dres...

Barcelona je predstavila novu garnituru dresova za sljedeću sezonu. Prvi dres neodoljivo podsjeća na onaj hrvatske nogometne reprezentacije budući da na njemu dominira šahovnica, što se navijačima nikako nije svidjelo. Sada se ovaj klub bogate tradicije iskupio navijačima pokazavši gostujući dres za čiji su se dizajn prisjetili vlastite povijesti. Osnovna boja ovoga dresa je žuta, a predstavljen je u La Masiji, akademiji Barcelone.

Upravo je to Akademija koja je stvorila igrače poput Lionela Messija, Xavija i Andresa Inieste, a sljedeću sezonu slavi 40. godišnjicu postojanja. Predstavljanje dresa upravo na akademiji simbolično je odavanje počasti jednoj od najuspješnijih nogometnih škola u Europi.

Iako na novom gostujućem dresu prevladava izrazito žuta boja, na prsima se nalazi dijagonalna pruga u klupskim bojama, crvenoj i plavoj. Dres sličan ovome Katalonci su nosili 1979. godine kada je Barcelona pobjedila Fortunu Dusseldorf 4-3 u finalu tadašnjeg Kupa pobjednika kupova. Utakmica se igrala u Baselu, a golove za Barcu postigli su Juan Manuel Asensi, José Vicente Sánchez, Carles Rexach i Hans Krankl.

