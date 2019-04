Barcelona je prvak! Pobijedili Levante za drugi naslov u nizu

Barcelona je slavila 1-0 protiv Levantea na Camp Nou u 35. kolu španjolske Primere, a tom pobjedom Katalonci su i matematički osigurali naslov! Tri su kola do kraja, a imaju devet bodova prednosti, no s boljom gol-razlikom i to za 25 golova! Još od 2010. godine Barca nije naslov osigurala kod kuće.

Mučili su se Katalonci, dugo im je trebalo za slomiti goste iz Valencije, no to je u 62. minuti trenutkom magije uspio najveći mađioničar od svih - Leo Messi. A bio je to gol vrijedan drugog prvenstva u nizu! Sjedio je omaleni čarobnjak na klupi, na poluvremenu ušao umjesto Brazilca Philippea Coutinha, i odmah je bilo jasno, pobjeda će biti tu!

Foto: ALBERT GEA

Ima Messija, nema problema

Dok Messi igra, Barca će osvajati prvenstva, očiti je moto katalonske momčadi. Prvi put je na travnjak u katalonskom dresu stupio davne 2004. godine, a od tada je Barcelona uvjerljivo najdominantnija momčad prvenstva. Osvojili su ga čak deset puta! Četiri puta osvojio ga je Real, jednom Atletico, ali to bi bilo - to.

Foto: Sergio Perez

Ove sezone Barcelona je očiti favorit još od samog početka prvenstva, a ovaj naslov bit će im 26. Primera u trofejnoj kabini. Više ih ima samo kraljevski klub, koji je većinu svojih titula pokupio u razdoblju od 1960. do 1980. godine.

Kao i uvijek, Barcelona je najviše išla na Messijev pogon. No ove godine možda i više nego inače. U 32 utakmice koje je igrao u Primeri, zabio je 34 gola, asistirao 15 puta... Zabio je od te famozne 2004. godine 417 golova u 450 utakmica. Asistirao 167 puta. Nema mu kraja!

Ne zaboravite Raketu

Dio cijele te fantastične priče je i naš veznjak Ivan Rakitić, koji je u svoju vitrinu stavio četvrtu titulu prvaka Španjolske! Odigrao je utakmica koliko i Messi ove sezone, a o njegovoj veličini prozborio je nakon El Clasica i Jose Mourinho:

Već jako, jako dugo vam želim ovo reći. Za mene je Rakitić jedan od najpodcjenjenijih igrača na svijetu. On je fantastičan igrač na svakoji razini. Defenzivno je sjajan na desnoj strani gdje kompenzira za Messija. Puno trči, a u posjedu lopte je fantastičan. On je jednostavan i efektivan. Ponavljam, on je među najpodcjenjenijim igračima svijeta. Želim ovaj razgovor završiti s tom izjavom jer obično pričamo o velikim igračima, a Rakitić to za mene je!

Foto: Mike Egerton/Press Association/PIXSELL

Jedna od najbitnijih karika je zasigurno i trener Ernesto Valverde. U početku iznimno osporavan, drugom titulom španjolskog prvaka zaredom zacementirao je svoj status na klupi.

Barcelona je još živa i u Ligi prvaka, kao i u španjolskom kupu. Tko zna što se sve može dogoditi...