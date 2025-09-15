Obavijesti

Barcelona je trening stadion tako i shvatila. Katalonci zabili čak šest golova Valenciji

Ovu je utakmicu Barcelona odigrala na stadionu imena Johan Cruyff koji obično služi za treninge prve momčadi ili utakmice ženske ekipe Barcelone. Tamo su Katalonci završili nespretnim spletom okolnosti

U posljednjem ogledu četvrtog kola španjolske La Lige nogometaši Barcelone, aktualni prvaci, svladali su kao domaćini Valenciju s uvjerljivih 6-0. Barcelona je upisala treću pobjedu u sezoni te je druga na ljestvici, s dva boda manje iza savršenog madridskog Reala.

U prvom poluvremenu Valencia je odolijevala te je primila samo jedan pogodak, strijelac je bio Fermin Lopez u 29. minuti. Otvorilo se u nastavku u kojem je Barcelona postigla još pet golova.

Lijepo su se u svemu podijelili Fermin Lopez, Raphinha i Lewandowski. Svaki od njih je postigao po dva pogotka za jednostavnu i visoku pobjedu Barcelone.

Igrali na zamjenskom stadionu

Zanimljivo, ovu je utakmicu Barcelona odigrala na stadionu imena Johan Cruyff koji obično služi za treninge prve momčadi ili utakmice ženske ekipe Barcelone. Tamo su Katalonci završili nespretnim spletom okolnosti.

LaLiga - FC Barcelona v Valencia
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Naime, olimpijski stadion Montjuic bio je nedostupan zbog koncerta američkog repera Posta Malonea, a Camp Nou još uvijek nije spreman jer čeka potrebne dozvole i licence prije nego što otvori svoja vrata u ograničenom kapacitetu. 

La Liga je dala izuzeće Barceloni i dozvolila utakmicu na stadionu s kapacitetom od 6000 mjesta, što je manje od potrebnih 8000 prema pravilima lige. Barcelona je također morala ugraditi VAR i optičku infrastrukturu, što je klub i riješio.

