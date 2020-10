Barcelona u debelom minusu! Fali joj čak 97 milijuna eura...

<p>Katalonski nogometni div <strong>Barcelona </strong>teško je pogođen krizom izazvanom pandemijom koronavirusa. Španjolski prvoligaš je ostvario ukupan gubitak od 97 milijuna eura u poslovnoj 2019/20. godini, objavio je klub.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rakitić se oprostio od Barcelone</strong></p><p>Barca je godinu zaključila s prihodom od 855 milijuna eura, što je 203 milijuna eura manje od predviđenih 1.058 milijardi eura.</p><p>Očekivala se dobit od 11 milijuna eura, no konačan rezultat je gubitak nakon oporezivanja od 97 milijuna eura, uglavnom kao rezultat izgubljenih prihoda zbog učinaka pandemije.</p><p>Dopredsjednik kluba Jordi Moix detaljno je prikazao saldo za sezonu obilježenu učincima pandemije Covid-19, koja je dovela do velikih zdravstvenih i socijalnih posljedica širom svijeta, uključujući značajne ekonomske učinke na račune kluba.</p><p>Klub je financijski pretrpio posljedice igranja utakmica iza zatvorenih vrata, kao i zbog potpunog otkazivanje košarkaške Eurolige. Naglo su opali i prihodi od televizijskih prava i prodaje igrača. Uz to, gotovo nijedan turist nije došao u Barcelonu koji bi inače posjećivali stadion Camp Nou i kupovali u fan shopovima.</p><p>Procjenjuje se da bi bez pandemije koronavirusa bio ostvaren prihod od 1.058 milijardi, što bi bio novi klupski rekord.</p><p>Za financijsku godinu 2020./2021. Barcelona planira preliminarne prihode od 791 milijuna eura. Međutim, još uvijek postoji mnogo neizvjesnosti. Financijski plan temelji se na brojnim hipotezama, poput one da će tribine kultnog stadiona Camp Nou biti ponovno popunjene od 25. prosinca, prvo 25%, a u veljači 100%, te da će turizam ponovno ojačati.</p><p> </p>