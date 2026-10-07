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ŠTO ĆE FLICK ODLUČITI?

Barceloni se vraća prvi golman, hoće li Livaković opet na klupu?

Piše HINA,
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Barceloni se vraća prvi golman, hoće li Livaković opet na klupu?
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Drama u Barci: Joan Garcia se vraća nakon ozljede, a Livaković opet strepi za mjesto prvog golmana

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Španjolski golman Joan Garcia (25) priključio se treninzima prve momčadi Barcelone nakon što se oporavio od ozljede meniska desnog koljena, prenose španjolski mediji.

Dobra je to vijesti za Barceloninog stratega Hansija Flicka kojem se prvi vratar ponovo vraća u momčad, ali i loša za hrvatsku "jedinicu" Dominika Livakovića koji bi ponovo mogao preseliti na klupu.

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Garcia se ozlijedio 16. rujna u prvom poluvremenu utakmice protiv Racing Santandera koju je katalonski sastav dobio 7-2. U posljednjim minutama prvog poluvremena poskliznuo se pokušavajući uhvatiti loptu i ozlijedio desno koljeno. Garcia je u poluvremenu zamijenjen, a umjesto njega na vrata je stao Wojciech Szczesny.

Međutim, u idućem ligaškom ogledu protiv Seville debitirao je Livaković. Hrvatski vratar je branio odlično, a Barca je slavila s 3-1.

Tijekom reprezentativne pauze 25-godišnji Španjolac se oporavio i prema pisanju španjolskog tiska mogao bi se u subotu vratiti u momčad u dvoboju protiv Getafea. No, dio medija navodi kako bi Livaković mogao braniti i u subotu, jer Flick ne želi riskirati s Garcijinim povratkom.

Livaković je branio sve četiri utakmice hrvatske reprezentacije na startu Lige nacija, dva puta protiv Španjolske (1-4, 1-2), te protiv Engleske (0-7) i Češke (2-1).

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