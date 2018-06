Baš kako je rekao Subašić: Taj mali Mbappe je zvijer od igrača

Zlobnici bi rekli, kralj je 'mrtav', živio kralj! Leo Messi pognute glave je otišao sa stadiona u Kazanju, a Francuzi su za to vrijeme na rukama nosili svog junaka Kyliana Mbappea, nevjerojatno talentiranog 19-godišnjaka koji je rastavio argentinsku obranu na proste faktore. Mbappe je zvijer od igrača...

Napadač kamerunskih korijena, kojem je otac Willfried nogometni trener, a majka Fayza bivša rukometašica, lakoćom je jurio kroz Otamendija i Roja, kasnije i Fazija. Izborio je penal, zabio gol za 3-2 pa još jedan...Nisu znali gdje su kad bi Kylian krenuo.

Udarali su ga podlo Argentinci, rušili klizećim startovima, čupali, štipali, napucavali loptom kao našeg Rakitića. Radili su ono što inače rade kad gube jer je to njihov stil.

Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS

Maltretirali su ga, ali zapravo je maltretirao on njih. Kad god bi dobio loptu bila je živa vatra i Francuska vjerojatno nikad ne bi prošla strahovito 'prljave' Južnoamerikance da nije bilo njega. Primao je udarce, dizao se, šutio i trpao. Tako to rade najveći...

- Otamendi, Mercado i Mascherano su mi zgadili najljepšu igru. Srećom, Kylian Mbappe mi je vratio vjeru - napisao je na Facebooku Joško Jeličić nakon što je Francuska pobijedila Argentinu 4-3.

Svakog eura vrijedi taj klinac iz malog mjesta, praktički predgrađa Pariza zvanog Bondy, koji je već s 11 godina bio na probi u Chelseaju, a godinu-dvije kasnije neuspješno ga je pokušao dovesti Real Madrid.

Zaludio je noogmetni svijet s nepunih 18 godina, odveo je Monaco do senzacionalnog naslova prvaka Francuske i nitko ga nije mogao zaustaviti. Prebrz je, predobar, prejak na lopti. I miran. Tako prokleto miran čak i kad mu se neviđeno iritantni Otamendi unosi u lice dok leži na podu. Ne možeš ga isprovocirati. Ne reagira.

Ima još nešto u vezi tog dječaka, Mbappe je igračina i - dobričina...

Naime, L'Equipe je objavio da sav novac koji zaradi na ovom SP-u, a to je oko 20.000 eura po utakmici plus bonus od 300.000 eura osvoji li Francuska Svjetsko prvenstvo, Mbappe poklanja udruzi Preiers de Cordees, udruzi koja organizira sportske aktivnosti djeci s poteškoćama u razvoju.

Jako dobro poznaje ga Danijel Subašić, koji je s njim dijelio svlačionicu u Monacu.

- Ma on juriša ‘kao na motoru’, taj na terenu nema respekta, što je jako dobro, no u svlačionici je potpuno drugačiji. Miran je, pristojan, nikad se ne gura u prvi plan, iako se po onome što pokazuje na terenu to ne bi moglo očekivati - rekao je tada Danijel Subašić za 24 sata.

- U finalu Liga kupa PSG nas je dobio 4-1, a Thiago Silva ga je ‘gazio’ od prve do zadnje minute. Baš mu je krvoločno uklizavao, vidjelo se da ga je uzeo ‘na zub’ i da mu želi uništiti samopouzdanje. U svlačionici je Mbappe bio jako tužan, na rubu suza, baš je potonuo, bilo mi ga je žao gledati takvoga. Zagrlio sam ga i rekao mu da je to normalno jer je svima pokazao koliko je moćan i što je sve sposoban napraviti te da će ga ubuduće svi ‘gaziti’. Svi smo to prošli, pa će proći i on - rekao je tada Monacov golman.

- Dečko je super, normalan, nije umišljen, čvrsto je na zemlji. Eto, svi pričaju o stotinama milijuna eura koji ga čekaju u budućnosti, a njega na treninge još voze mama ili klupski vozač. To vam najbolje svjedoči koliko je on i dalje čvrsto na zemlji. Vjerujte mi, ovo što ste do sada vidjeli nije sve, može on još puno bolje, svaki dan na treningu uvjerim se koliko je ubojit. Pred tim momkom je zaista velika karijera - istaknuo je tada Subašić.

Bilo je to 19. travnja 2017. godine, nakon što je Monaco pobijedio Borussiju Dortmund 3-2 u gostima i kasnije je izbacio u četvrtfinalu Lige prvaka. Godinu i dva-tri mjeseca kasnije ispostavilo se da je Subašić bio u pravu.

Kylian Mbappe je još bolji igrač nego što smo mislili...

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.