TEŠKE OPTUŽBE Schweinsteiger komentirao kako igra Obala Bjelokosti. Napali ga da je rasist

Komentari bivšeg njemačkog veznjaka Bastiana Schweinsteigera o „divljem” stilu igre Obale Bjelokosti mogli bi se smatrati rasističkima, izjavio je izbornik Obale Bjelokosti Emerse Faé, piše BBC.

Schweinsteiger je, govoreći uoči utakmice u kojoj je Njemačka pobijedila Obalu Bjelokosti u skupini E na Svjetskom prvenstvu 2026., rekao da Faéova momčad igra „malo u stilu afričkog nogometa” i da „nije toliko taktički disciplinirana”.

Foto: Benoit Tessier

Upitan o tim komentarima nakon što se Obala Bjelokosti po prvi put u svojoj povijesti plasirala u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, Faé je rekao da je razočaran Schweinsteigerom te sugerirao da su njegovi komentari pod utjecajem dugogodišnjih predrasuda o afričkom nogometu.

„Mislim da je to tužno”, rekao je Faé nakon pobjede Obale Bjelokosti nad Curaçaom od 2:0 u Philadelphiji u četvrtak, kojom su osigurali drugo mjesto u skupini E. „Schweinsteiger je bio jako dobar igrač; uvijek sam ga volio kao veznjaka i cijenio način na koji je razumio nogomet. Kada sam čuo njegove komentare, razočarao me kao čovjek.”

„Čudno je da govori na taj način. Mogli bismo to nazvati rasističkim, ako ćemo stvari nazvati pravim imenom.”

„Ne slažem se s njim, ali nemam drugog rješenja nego raditi s onim što imamo. Sve što mogu učiniti jest pokazati na terenu da afričke momčadi nisu samo fizički moćne, već da smo tehnički i taktički potkovani.”

„Mogu se samo nadati da je to bila nespretna izjava, a ne nešto što stvarno misli. Ako je to ono što misli, slobodan je to činiti.”

Faé je također sugerirao da su Schweinsteigerovi komentari namjerno osmišljeni kako bi bili kontroverzni i privukli pozornost.

Foto: Caean Couto

Govoreći kao sukomentator za njemačku televiziju ARD uoči pobjede Njemačke nad Obalom Bjelokosti od 2:1, Schweinsteiger je na pitanje o stilu igre Bjelokošćana izjavio: „Malo u stilu afričkog nogometa, malo neortodoksno, malo divlje, a možda i ne toliko taktički disciplinirano. Moramo biti spremni na to da su nepredvidivi.”