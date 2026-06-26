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TEŠKE OPTUŽBE Schweinsteiger komentirao kako igra Obala Bjelokosti. Napali ga da je rasist

Piše Filip Sulimanec,
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TEŠKE OPTUŽBE Schweinsteiger komentirao kako igra Obala Bjelokosti. Napali ga da je rasist
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Foto: Caean Couto

Govoreći kao sukomentator za njemačku televiziju ARD uoči pobjede Njemačke nad Obalom Bjelokosti od 2:1, Schweinsteiger je na pitanje o stilu igre Bjelokošćana izjavio: „Malo u stilu afričkog nogometa, malo neortodoksno, malo divlje, a možda i ne toliko taktički disciplinirano

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Komentari bivšeg njemačkog veznjaka Bastiana Schweinsteigera o „divljem” stilu igre Obale Bjelokosti mogli bi se smatrati rasističkima, izjavio je izbornik Obale Bjelokosti Emerse Faé, piše BBC.

Schweinsteiger je, govoreći uoči utakmice u kojoj je Njemačka pobijedila Obalu Bjelokosti u skupini E na Svjetskom prvenstvu 2026., rekao da Faéova momčad igra „malo u stilu afričkog nogometa” i da „nije toliko taktički disciplinirana”.

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Foto: Benoit Tessier

Upitan o tim komentarima nakon što se Obala Bjelokosti po prvi put u svojoj povijesti plasirala u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, Faé je rekao da je razočaran Schweinsteigerom te sugerirao da su njegovi komentari pod utjecajem dugogodišnjih predrasuda o afričkom nogometu.

„Mislim da je to tužno”, rekao je Faé nakon pobjede Obale Bjelokosti nad Curaçaom od 2:0 u Philadelphiji u četvrtak, kojom su osigurali drugo mjesto u skupini E. „Schweinsteiger je bio jako dobar igrač; uvijek sam ga volio kao veznjaka i cijenio način na koji je razumio nogomet. Kada sam čuo njegove komentare, razočarao me kao čovjek.”

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„Čudno je da govori na taj način. Mogli bismo to nazvati rasističkim, ako ćemo stvari nazvati pravim imenom.”

„Ne slažem se s njim, ali nemam drugog rješenja nego raditi s onim što imamo. Sve što mogu učiniti jest pokazati na terenu da afričke momčadi nisu samo fizički moćne, već da smo tehnički i taktički potkovani.”

„Mogu se samo nadati da je to bila nespretna izjava, a ne nešto što stvarno misli. Ako je to ono što misli, slobodan je to činiti.”

Faé je također sugerirao da su Schweinsteigerovi komentari namjerno osmišljeni kako bi bili kontroverzni i privukli pozornost.

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Foto: Caean Couto

Govoreći kao sukomentator za njemačku televiziju ARD uoči pobjede Njemačke nad Obalom Bjelokosti od 2:1, Schweinsteiger je na pitanje o stilu igre Bjelokošćana izjavio: „Malo u stilu afričkog nogometa, malo neortodoksno, malo divlje, a možda i ne toliko taktički disciplinirano. Moramo biti spremni na to da su nepredvidivi.”

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