Kontroverza na SP-u: Nijemac kopačkom u lice Ekvadorca, ali sutkinja i VAR šute. Je li čisto?

Aleksandar Pavlović došao je do lopte ispred Pedra Vitea već u drugoj minuti dvoboja Ekvadora i Njemačke u trećem kolu skupine E u New Jerseyu, u nastavku akcije Florian Wirtz poslužio je Leroya Sanéa koji je zabio za vodstvo "elfa". Svi su mislili kako će američka sutkinja Tori Penso poništiti gol jer je bilo jasno da je Pavlović okrznuo kopačkom po licu Ekvadorca u borbi za loptu, ali je, na iznenađenje svih, pokazala na centar.

No Card for this & Germany goal stands????? #ECUGER pic.twitter.com/zFObICYCTn — CFC Wasi (@CFCWasi) June 25, 2026

Bijesni su bili Južnoamerikanci na tu odluku, a Penso je poslušala sugestije sunarodnjaka iz VAR sobe Josepha Dickersona i Minga Fua, koji je nisu zvali na monitor da pregleda tu situaciju. Doista kontroverzna odluka.

- Ova situacija je prilično složena jer igrač podiže nogu vrlo visoko, ali je vrlo visok (188 cm, op.a.). I ide na loptu, mislim, ide direktno na loptu. Dakle, ne vidim prekršaj - rekao je Alfonso Pérez Burrull, bivši španjolski sudac, za Radio Marcu.

🚨NOW: No foul called on Germany here on the play that led to a goal. pic.twitter.com/yC50Qp5KC9 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 25, 2026

- Postoji primjetna razlika u visini (Vite je visok 168 cm, op.a.) i zato podiže nogu, ali to je kako bi se borio za loptu. Osim toga, ne udara ga niti predstavlja opasnost, jednostavno je prebacuje preko braniča. Mislim da je to akcija u kojoj se može dosuditi bilo što. Ne vidim to kao jasnu odluku ni u jednom smjeru. U ovim situacijama ne mislim da je bilo dovoljno uplitanja braniča da bi se igra poništila - dodao je.

Snimku gola Njemačke pogledajte OVDJE.

Foto: John Sibley

Sutkinja Tori Penso je prva sutkinja američke profesionalne lige MLS u više od 20 godina, počela je suditi već s 14 i igrala je nogomet za vrijeme studija marketinga. Godine 2021. postala je prva žena koja je sudila kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Jedna je od dvije žene koje sude utakmice na SP-u kao glavne sutkinje, uz Katiju Garciju. Suprug Chris Penso također je nogometni sudac.

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