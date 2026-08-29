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HRVAT JE TRAŽENA ROBA

Baturina ostaje u Comu, Talijani odbili dvije ponude od po 70 milijuna eura iz Premiershipa!

Piše Mato Galić,
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Baturina ostaje u Comu, Talijani odbili dvije ponude od po 70 milijuna eura iz Premiershipa!
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Za njegove usluge ozbiljno su zagrizli engleski velikani Aston Villa i Newcastle. Oba kluba bila su spremna izdvojiti čak 70 milijuna eura za hrvatskog veznjaka

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Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Baturina (23) ostaje u talijanskom prvoligašu Comu, tvrdi belgijski insajder Sascha Tavolieri.

POGLEDAJTE VIDEO: Baturina nakon utakmice

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Martin Baturina nakon utakmice VIDEO
Martin Baturina nakon utakmice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Baturina je ovog ljeta bio vrlo tražena roba na europskom tržištu, a za njegove usluge ozbiljno su zagrizli engleski velikani Aston Villa i Newcastle. Oba kluba bila su spremna izdvojiti čak 70 milijuna eura za hrvatskog veznjaka, no Como nije bio spreman ni saslušati ponude, tvrdi spomenuti insajder.

Prema Tavolieriju, Baturina je za talijanski klub trenutačno nedodirljiv i Como ga ne namjerava prodavati ovog ljeta. Hrvatski reprezentativac tako bi trebao ostati važan dio momčadi i u novoj sezoni, unatoč velikom interesu iz Premier lige.

Baturina je u Como stigao iz Dinama, a svojim igrama brzo je privukao pažnju brojnih europskih klubova. Njegova tržišna vrijednost dodatno je porasla, no čini se da će zainteresirani klubovi na njegov potpis morati pričekati barem do sljedećeg ljeta.

Za talijanski klub odigrao je 35 utakmica uz osam golova i četiri asistencije.

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