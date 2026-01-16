Potaknut golom protiv Bologne, njegov udarac desnom nogom ovaj je put bio asistencija za Kempfa. Utakmica je možda označila kraj njegova talijanskog učenja - napisala je Gazzetta dello Sport
Baturina unatoč porazu Coma bio među najbolje ocijenjenim igračima. Evo kako je igrao...
'Rossoneri' su jučer bili na gostovanju kod Coma gdje su na kraju slavili 3-1. Za domaćine je nastupio Martin Baturina koji je upisao sjajnu asistenciju, a za Milan je igrao Luka Modrić.
Domaćini su bolje otvorili susret, već u desetoj minuti vodili su 1-0 nakon što je Baturina asistirao Marcu-Oliveru Kempfu. Nakon kornera i gužve u šesnaestercu, Baturina je precizno dodao Kempfu koji je 'pospremio' loptu u mrežu. Asistenciju možete pogledati OVDJE.
Međutim, "rossoneri" su izjednačili prije odlaska na poluvrijeme golom Nkunkua. Do kraja susreta Milan je postigao još dva gola i približio se vodećem Interu u borbi za naslov prvaka. Gradski rival je prvi na tablici s 46 bodova dok Milan zaostaje s 43 bodova.
Bivši dinamovac koji je ljetos stigao u Como dobio je najviše ocjene za pokazanu igru uz suigrača Nica Paza. Dvojica suigrača zaslužila su ocjenu 7, a Baturini je Paz najveći konkurent jer igraju na istoj poziciji, ali trener Fabregas stavio ih je u momčad od prve minute.
