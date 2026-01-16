Baturina unatoč porazu Coma bio među najbolje ocijenjenim igračima. Evo kako je igrao...

'Rossoneri' su jučer bili na gostovanju kod Coma gdje su na kraju slavili 3-1. Za domaćine je nastupio Martin Baturina koji je upisao sjajnu asistenciju, a za Milan je igrao Luka Modrić.

Domaćini su bolje otvorili susret, već u desetoj minuti vodili su 1-0 nakon što je Baturina asistirao Marcu-Oliveru Kempfu. Nakon kornera i gužve u šesnaestercu, Baturina je precizno dodao Kempfu koji je 'pospremio' loptu u mrežu. Asistenciju možete pogledati OVDJE.

Međutim, "rossoneri" su izjednačili prije odlaska na poluvrijeme golom Nkunkua. Do kraja susreta Milan je postigao još dva gola i približio se vodećem Interu u borbi za naslov prvaka. Gradski rival je prvi na tablici s 46 bodova dok Milan zaostaje s 43 bodova.

Bivši dinamovac koji je ljetos stigao u Como dobio je najviše ocjene za pokazanu igru uz suigrača Nica Paza. Dvojica suigrača zaslužila su ocjenu 7, a Baturini je Paz najveći konkurent jer igraju na istoj poziciji, ali trener Fabregas stavio ih je u momčad od prve minute.

- Potaknut golom protiv Bologne, njegov udarac desnom nogom ovaj je put bio asistencija za Kempfa. Utakmica je možda označila kraj njegova talijanskog učenja - napisala je Gazzetta dello Sport.