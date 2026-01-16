Obavijesti

Sport

Komentari 0
HRVAT DOBIO POHVALE

Baturina unatoč porazu Coma bio među najbolje ocijenjenim igračima. Evo kako je igrao...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Baturina unatoč porazu Coma bio među najbolje ocijenjenim igračima. Evo kako je igrao...
4
Foto: Alessandro Garofalo

Potaknut golom protiv Bologne, njegov udarac desnom nogom ovaj je put bio asistencija za Kempfa. Utakmica je možda označila kraj njegova talijanskog učenja - napisala je Gazzetta dello Sport

Admiral

'Rossoneri' su jučer bili na gostovanju kod Coma gdje su na kraju slavili 3-1. Za domaćine je nastupio Martin Baturina koji je upisao sjajnu asistenciju, a za Milan je igrao Luka Modrić

Pokretanje videa...

Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka 05:26
Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka | Video: HNS

Domaćini su bolje otvorili susret, već u desetoj minuti vodili su 1-0 nakon što je Baturina asistirao Marcu-Oliveru Kempfu. Nakon kornera i gužve u šesnaestercu, Baturina je precizno dodao Kempfu koji je 'pospremio' loptu u mrežu. Asistenciju možete pogledati OVDJE

Međutim, "rossoneri" su izjednačili prije odlaska na poluvrijeme golom Nkunkua. Do kraja susreta Milan je postigao još dva gola i približio se vodećem Interu u borbi za naslov prvaka. Gradski rival je prvi na tablici s 46 bodova dok Milan zaostaje s 43 bodova.

MAJSTOR MARTIN VIDEO Probudio se Baturina! Pogledajte sjajnu asistenciju za vodstvo protiv Modrića i Milana
VIDEO Probudio se Baturina! Pogledajte sjajnu asistenciju za vodstvo protiv Modrića i Milana

Bivši dinamovac koji je ljetos stigao u Como dobio je najviše ocjene za pokazanu igru uz suigrača Nica Paza. Dvojica suigrača zaslužila su ocjenu 7, a Baturini je Paz najveći konkurent jer igraju na istoj poziciji, ali trener Fabregas stavio ih je u momčad od prve minute. 

- Potaknut golom protiv Bologne, njegov udarac desnom nogom ovaj je put bio asistencija za Kempfa. Utakmica je možda označila kraj njegova talijanskog učenja - napisala je Gazzetta dello Sport. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Rijeka poslala igrača kući nakon pola godine
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rijeka poslala igrača kući nakon pola godine

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...
TUGA U ZAGREBU

Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...

Borila se hrabro do samog kraja, i sigurni smo, s osmjehom. Iva nastavlja trčati nebeskim ravnicama i obarati rekorde s osmijehom. Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina, napisao je njezin klub
Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu
PORAZ NA MAKSIMIRU

Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu

Dinamo je izgledao blijedo i nije pokazao puno toga u utakmici. Plavi su bili bolji u prvih 60 minuta, ali nije bilo koncentracije u završnici. Gosti su zabili svoje šanse te idu s pobjedom kući.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026