MAJSTOR MARTIN

VIDEO Probudio se Baturina! Pogledajte sjajnu asistenciju za vodstvo protiv Modrića i Milana

Sjajno je ubacio Baturina u kazneni prostor gdje je Kempf zabio glavom za vodstvo Coma protiv Milana u 10. minuti utakmice Como je puno bolji na otvaranju susreta

Como i Milan igraju zaostalu utakmicu 16. kola. Sjajan meč u kojem su u glavnoj ulazi hrvatski reprezentativci. Luka Modrić vratio se u prvu postavu nakon što je odmorio protiv Fiorentine, a u udarnih 11 Coma je i Martin Baturina, koji je spasio svoj klub prekrasnim golom u 94. minuti protiv Bologne. Como je poveo 1-0 u 10. minuti, a golu je kumovao Baturina.

Nakon kornera za Como, na malom prostoru kombinirali su igrači u plavom. Lopta je stigla do Baturine koji je pogledao u kazneni prostor i ugledao svog stopera, Marc-Olivera Kempfa. Pogodio ga je "u trepavicu" i Kempf je zakucao loptu u gol i donio prednost svojoj momčadi u ranoj fazi susreta. Como izgleda puno bolje na otvaranju susreta.

Asistenciju Baturine pogledajte OVDJE.

Utakmica je i dalje u tijeku...

Što se tiče tablice, Milan bi s ovim eventualnim porazom ostao na drugom mjestu, ali bi mu Inter pobjegao na šest bodova. Como bi se, ako ovako ostane, popeo na šesto mjesto s 37 bodova. Jako je gusto na vrhu talijanskog prvenstva te nas očekuje uzbudljiva utrka za naslov.

