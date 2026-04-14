Baturinin trener odbio Italiju: To bi mi bilo previše dosadno...

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Kad kažem da sam trener, to znači da moram biti svaki dan na terenu s igračima, s mladima, pripremati utakmice, objasnio je Fabregas

Italija je ponovno doživjela neuspjeh u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a poraz od Bosne i Hercegovine u dodatnim kvalifikacijama označio je kraj mandata Gennara Gattusa na klupi reprezentacije. Talijani su tako ostali bez izbornika, a potraga za njegovim nasljednikom već je u tijeku.

Privremeno rješenje predstavlja izbornik U-21 reprezentacije Silvio Baldini, koji će voditi momčad u prijateljskim utakmicama protiv Luksemburga i Grčke. Konačna odluka o novom izborniku ipak će pričekati izbor novog predsjednika Talijanskog nogometnog saveza 22. lipnja, nakon ostavke Gabrielea Gravine.

U međuvremenu, među kandidatima se pojavilo i ime Cesca Fabregasa, trenera koji radi odličan posao na klupi ambicioznog Coma. Njegov rad nije prošao nezapaženo, no Španjolac je zasad odbio mogućnost preuzimanja reprezentacije.

- Izbornik talijanske nogometne reprezentacije? Možda jednog dana, ali zasad sam previše trener - poručio je Fabregas kad su ga pitali je li spreman preuzeti reprezentaciju Italije.

- Kad kažem da sam trener, to znači da moram biti svaki dan na terenu s igračima, s mladima, pripremati utakmice. Rad u reprezentaciji bio bi mi trenutno pomalo dosadan.

Ipak, nije u potpunosti zatvorio vrata takvoj opciji u budućnosti.

- U budućnosti, kad budem malo stariji, tko zna... - zaključio je Fabregas.

