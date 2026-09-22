Baturinina cijena odletjela u nebo! Dinamov bivši dragulj postao treći najvrjedniji Hrvat

Tržišna vrijednost Martina Baturine (23) ponovno je porasla. Nekadašnji veznjak Dinama svojim je igrama u Comu oduševio Europu, a poznata stranica za procjenu tržišne vrijednosti nogometaša Transfermarkt ažurirala je njegovu vrijednost. Prema najnovijoj procjeni, Baturina sada vrijedi 55 milijuna eura. Time je postao i treći najvrjedniji Hrvat. Ispred njega samo su Luka Vušković (60 milijuna eura) i Joško Gvardiol (70 milijuna eura).

Nastavio se tako strelovit rast Baturinine vrijednosti. U prosincu prošle godine Transfermarkt ga je procijenio na 18 milijuna eura. Već sljedeće ažuriranje donijelo je rast na 24 milijuna, a potom je njegova vrijednost porasla na 30 milijuna. U svibnju je uslijedio novi skok, kada je dosegnuo čak 45 milijuna eura.

Foto: Daniele Mascolo

Ove sezone Baturina je odigrao šest utakmica u svim natjecanjima, zabio tri gola i upisao dvije asistencije. Posebno se istaknuo u posljednjoj utakmici Lige prvaka, u kojoj je Como razbio RB Leipzig 4-1. Baturina je u 15. minuti sjajnim driblingom izbacio dvojicu braniča i zatresao mrežu, a potom je u 38. minuti asistirao Douvikasu za gol.

O Baturini je govorio i predsjednik Coma Mirwan Suwarso, koji je otkrio da je klub ovog ljeta dobio ozbiljne ponude za hrvatskog reprezentativca. Ipak, odlučili su ga zadržati jer vjeruju da će njegova tržišna vrijednost nastaviti rasti.

- Kupili smo ga za 18 milijuna eura plus bonuse i imali smo ponudu od 55 milijuna, ali znamo da je njegova vrijednost oko 75 milijuna. Tako da ćemo ga zadržati još malo - rekao je.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

O Baturininim kvalitetama na konferenciji za medije govorio je i hrvatski izbornik Slaven Bilić.

- Baturina je postao kompletan igrač. Ono što svaki trener želi jest da njegovi igrači budu opasni za gol. Zabio je tri gola, a ono što je bitno jest da igra Coma s njim ne pati ni u jednoj fazi.

Baturina je u Como stigao prošle godine u ljetnom prijelaznom roku iz Dinama, u čijoj je školi nogometa prošao sve uzrasne kategorije. Još tijekom boravka u mlađim kategorijama smatrali su ga jednim od najvećih talenata Dinamove škole nogometa.