Bebek briljirao u VAR sobi: Fifa ga stavila već na šestu utakmicu

Ivan Bebek jedini je hrvatski sudac na Svjetskom prvenstvu, ujedno i prvi je hrvatski sudac koji se na svjetskim prvenstvima pojavio nakon 44 godine. Očito da jako dobro odrađuje svoj posao, kada ga je FIFA svrstala među djelitelje pravde već na šestu utakmicu.

Riječ je o dvoboju Češke i Meksika, koja je na rasporedu 25. lipnja u 3 sata po srednjeeuropskom vremenu.

Glavni sudac na tom dvoboju je Argentinac Yael Falcon Perez. Uz njega su i sunarodnjaci Maximiliano Del Yesso i Facundo Rodriguez. Cristian Garay (Čile) je četvrti sudac, José Retamal (Čile) je rezervni pomoćni sudac.

Glavni u VAR sobi je Juan Lara (Čile), dok su Rodolpho Toski (Brazil) AVAR 1 i naš Ivan Bebek AVAR 2.