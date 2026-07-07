Belgija se naslađuje: 'Pobijedili smo ih sve: SAD, Fifu i Trumpa!'

Nakon pobjede Belgije 4-1 protiv SAD-a u Seattleu i prolaska u četvrtfinale, belgijski mediji slave, ali i podbadaju.

'De Standaard' je zaključio da 'koliko god FIFA bila snažna, Crveni vragovi izbacuju SAD iz natjecanja velikim autoritetom', postavivši pritom pitanje je li pritisak između Trumpa i Infantina možda utjecao na pripremu SAD-a, ili je u igri bila jednostavno veća belgijska kvaliteta i glad za pobjedom.

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'Nieuwsblad' nije bio ništa suzdržaniji.

- Koga ćeš sad zvati, Donalde? - naslovili su članak, zamišljajući scenu telefonskog poziva na poluvremenu, kad je Belgija vodila 2-1.

- Halo, Gianni? Ovdje Donald... To je scena koju lako možemo zamisliti - napisali su, dodavši da je Infantino ovaj put sjedio u loži nedaleko belgijskog saveza, a nije javljao na telefon.

Belgija se sada okreće Španjolskoj, a utakmica četvrtfinala na rasporedu je u petak.