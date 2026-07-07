Obavijesti

Sport

Komentari 0
PORUKE NAKON SLAVLJA

Belgija se naslađuje: 'Pobijedili smo ih sve: SAD, Fifu i Trumpa!'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 2 min
Belgija se naslađuje: 'Pobijedili smo ih sve: SAD, Fifu i Trumpa!'
Foto: Blake Dahlin/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Belgijski mediji s oduševljenjem su popratili prolaz u četvrtfinale nakon pobjede 4-1 nad SAD-om, uz brojne poruke upućene Donaldu Trumpu i Gianniju Infantinu zbog afere s crvenim kartonom Baloguna

Admiral

Nakon pobjede Belgije 4-1 protiv SAD-a u Seattleu i prolaska u četvrtfinale, belgijski mediji slave, ali i podbadaju.

'De Standaard' je zaključio da 'koliko god FIFA bila snažna, Crveni vragovi izbacuju SAD iz natjecanja velikim autoritetom', postavivši pritom pitanje je li pritisak između Trumpa i Infantina možda utjecao na pripremu SAD-a, ili je u igri bila jednostavno veća belgijska kvaliteta i glad za pobjedom.

NIŠTA OD SENZACIJE SAD - Belgija 1-4: Balogun nije pomogao, 'Crveni vragovi' razbili domaćina za četvrtfinale
SAD - Belgija 1-4: Balogun nije pomogao, 'Crveni vragovi' razbili domaćina za četvrtfinale

POGLEDAJTE GALERIJU:

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain
23
Foto: Kai Pfaffenbach

'Nieuwsblad' nije bio ništa suzdržaniji.

- Koga ćeš sad zvati, Donalde? - naslovili su članak, zamišljajući scenu telefonskog poziva na poluvremenu, kad je Belgija vodila 2-1.

IZBORNIK BEZ IZGOVORA Pochettino: 'Nikad nismo bili u utakmici, ja sam glavni krivac'
Pochettino: 'Nikad nismo bili u utakmici, ja sam glavni krivac'

- Halo, Gianni? Ovdje Donald... To je scena koju lako možemo zamisliti - napisali su, dodavši da je Infantino ovaj put sjedio u loži nedaleko belgijskog saveza, a nije javljao na telefon.

Belgija se sada okreće Španjolskoj, a utakmica četvrtfinala na rasporedu je u petak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Dinamov as iz obrane otići će u talijanski klub
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamov as iz obrane otići će u talijanski klub

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Vatrena Bugarka ne želi ispustiti ni centa. Schweini i Ana u dvostrukoj borbi za mlijune
RASPAD SPORTSKOG PARA

FOTO Vatrena Bugarka ne želi ispustiti ni centa. Schweini i Ana u dvostrukoj borbi za mlijune

Bastiana Schweinsteigera lani su uhvatili u razmjenjivanju nježnosti s novom partnericom Silvom Kapitanovom tijekom odmora u Grčkoj. Brakorazvodni postupak još traje, i to u Njemačkoj i Španjolskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026