Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODUŠEVLJENI IGROM

Belgijski mediji hvale Lekinu momčad: 'Najspektakularnija utakmica sezone u Ligi prvaka'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Belgijski mediji hvale Lekinu momčad: 'Najspektakularnija utakmica sezone u Ligi prvaka'
4
Foto: MAURICE VAN STEEN

Gubili su 0-2 na poluvremenu, a onda došli do 3-3, to je sjajna predstava. Tresoldi je odigrao dobru utakmicu, Diakhon također. Zasluženi remi za Club Brugge - rekao je bivši belgijski reprezentativac Marc Degryse

Admiral

Pravo iznenađenje priredio je Club Brugge koji je remizirao (3-3) s Atletico Madridom u prvoj utakmici doigravanja za odlazaka u  osminu fiinala Lige prvaka. Belgijsku momčad vodi hrvatski trener Ivan Leko, a dva puta su tijekom utakmice lovili zaostatak da bi na kraju izvukli remi. 

TRENER CLUB BRUGGEA Leko: Mogli smo i pobijediti Atletico, sretan sam i ponosan
Leko: Mogli smo i pobijediti Atletico, sretan sam i ponosan

Belgijski mediji bili su oduševljeni igrom Club Bruggea i nisu krili riječi hvale za igrače koje vodi Hrvat. Bivši belgijski reprezentativac Marc Degryse je na programu VTM 2 izjavio:

- Gubili su 0-2 na poluvremenu, a onda došli do 3-3, to je sjajna predstava. Tresoldi je odigrao dobru utakmicu, Diakhon također. Zasluženi remi za Club Brugge. Možda najspektakularnija utakmica ove sezone u Ligi prvaka. Nedostajat će im Raphael Onyedika tamo. Tamo će biti 60-40. Ovaj Atlético Madrid može se pobijediti.  

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Club Brugge v Atletico Madrid
Foto: MAURICE VAN STEEN

Pohvale su došle i od strane predsjednika kluba Barta Verhaeghea koji je za istu televiziju poručio da je ponosan na momčad, ali dotaknuo se i sudačkih odluka.

- Iznimno sam ponosan na svoju momčad, trenera, osoblje i igrače. Ovo je bila propaganda za belgijski nogomet. Igrali smo moderan nogomet na teškom terenu. Svaki put smo se vraćali.

- Suđenje nije bilo na razini Lige prvaka. Sudac nije bio uravnotežen. Ali prije svega, vidio sam momčad koja je igrala hrabro i odgovorno. Mala zemlja protiv velike nogometne nacije, uživao sam - zaključio je Verhaeghe. 

Uzvrat se igra sljedeći utorak 24. veljače u Madridu s početkom u 18.45 sati. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...
SNAGATOR I LJEPOTICA

FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...

Hafthor Bjornsson, islandski snagator kojeg je svjetska publika upoznala kao zastrašujućeg Gregora "The Mountain" Cleganea u kultnoj seriji Igra prijestolja, poznat je po snazi i impozantnoj pojavi
'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji
SLALOM U CORTINI D'AMPEZZO

'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji

Shiffrin osvojila zlato s velikom prednošću! Zrinka 26., Popović odustala, a Moltzan s 29. mjesta do osmog! Švedska bronca iznenadila sve
VIDEO Cirkus u Italiji! Hrvaticu u cilju proganjao vuk? Evo što je o životinji rekao zagrebački ZOO
POGLEDAJTE

VIDEO Cirkus u Italiji! Hrvaticu u cilju proganjao vuk? Evo što je o životinji rekao zagrebački ZOO

Na kraju utrke na stazu je istrčala životinja koja nije bila na povodcu. Nije ugrozila natjecateljice, ali je trčala iza naše Tene Hadžić pri ulasku u cilj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026