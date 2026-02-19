Belgijski mediji hvale Lekinu momčad: 'Najspektakularnija utakmica sezone u Ligi prvaka'

Pravo iznenađenje priredio je Club Brugge koji je remizirao (3-3) s Atletico Madridom u prvoj utakmici doigravanja za odlazaka u osminu fiinala Lige prvaka. Belgijsku momčad vodi hrvatski trener Ivan Leko, a dva puta su tijekom utakmice lovili zaostatak da bi na kraju izvukli remi.

Belgijski mediji bili su oduševljeni igrom Club Bruggea i nisu krili riječi hvale za igrače koje vodi Hrvat. Bivši belgijski reprezentativac Marc Degryse je na programu VTM 2 izjavio:

- Gubili su 0-2 na poluvremenu, a onda došli do 3-3, to je sjajna predstava. Tresoldi je odigrao dobru utakmicu, Diakhon također. Zasluženi remi za Club Brugge. Možda najspektakularnija utakmica ove sezone u Ligi prvaka. Nedostajat će im Raphael Onyedika tamo. Tamo će biti 60-40. Ovaj Atlético Madrid može se pobijediti.

Foto: MAURICE VAN STEEN

Pohvale su došle i od strane predsjednika kluba Barta Verhaeghea koji je za istu televiziju poručio da je ponosan na momčad, ali dotaknuo se i sudačkih odluka.

- Iznimno sam ponosan na svoju momčad, trenera, osoblje i igrače. Ovo je bila propaganda za belgijski nogomet. Igrali smo moderan nogomet na teškom terenu. Svaki put smo se vraćali.

- Suđenje nije bilo na razini Lige prvaka. Sudac nije bio uravnotežen. Ali prije svega, vidio sam momčad koja je igrala hrabro i odgovorno. Mala zemlja protiv velike nogometne nacije, uživao sam - zaključio je Verhaeghe.

Uzvrat se igra sljedeći utorak 24. veljače u Madridu s početkom u 18.45 sati.