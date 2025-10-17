Doznajemo zašto Belinho nije s dinamovcima u Londonu. Na popisu putnika nema ni Varele

Trebali su biti pojačanje izabranicima Jerka Leke na Premier League International Cupu u Londonu protiv Chelseaja, ali Belinho (16) i Cardoso Varela (16) ipak nisu otputovali s kolegama na Otok. Nogometaši Dinama u zadnji su čas 'otpali' s puta, a provlače se razne informacije o tome zašto su ostali u Zagrebu.

Kako doznajemo iz izvora bliskih mladom Brazilcu s hrvatskom putovnicom, nema tu nikakvog govora o potpisivanju ugovora jer su Andy Bara i Zvonimir Boban još na ljeto dogovorili kako će idući put razgovarati o Belinhovom ugovoru na zimu pa se to pitanje sad nije provlačilo. Nikakvih problema nema između strana, već je Belinho ostao u Zagrebu kako bi pomogao kadetima.

Pokretanje videa... 02:54 Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija | Video: 24sata/pixsell

Procjena je da će za sve biti bolje da igra HNL u gostima kod Slaven Belupa ovog vikenda s vršnjacima, a u budućnosti će sigurno igrati i u dresu juniora. Kao što je i sam Bara rekao u Podcast Inkubatoru, fizički još nije stasao da se nosi s većima od sebe, ali znanje i talent nisu upitni. Ako će se htjeti okušati u seniorskom nogometu, i za to postoji rješenje u vidu Kustošije.

Zagreb: Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Što se tiče Varele, trebao je biti pojačanje juniorima protiv 'bluesa', ali s obzirom na to da su nekih problema imali Gabriel Vidović (21) i Mateo Lisica (22) pa se otvaraju pozicije na oba krila gdje upravo Portugalac može igrati. Ostao je i vratio se momčadi Marija Kovačevića, a vjerojatno bi ga u nekoj većoj minutaži mogli vidjeti protiv Osijeka.