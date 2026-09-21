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Beljo je stroj za golove! Ova dva pokazala su njegove vrline. Sad je vrijeme da se dokaže i Biliću

Piše Luka Tunjić,
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Beljo je stroj za golove! Ova dva pokazala su njegove vrline. Sad je vrijeme da se dokaže i Biliću
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Foto: MaxSport/Hrvatski Telekom/Igor Soban/Pixsell
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U momčadi poput Dinama često se nađe i u situaciji u kojoj treba tek dovršiti dobro pripremljenu akciju. Ali to je upravo obilježje vrhunskih napadača

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Malo je nogometaša na svijetu koji su u posljednjih 400 dana zabili koliko i Dinamov napadač Dion Drena Beljo (24). Devetka "modrih” dvaput je pogodila u pobjedi protiv Lokomotive (3-2) i odmah pokazala da ga viroza, zbog koje je propustio potop u Osijeku i remi protiv Hapoela, nije izbacila iz golgeterskog ritma.

POGLEDAJTE SAŽETAK DINAMO - LOKOMOTIVA

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Golovi na utakmici Dinamo - Lokomotiva VIDEO
Golovi na utakmici Dinamo - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Od dolaska u Dinamo Beljo je zabio nevjerojatnih 49 golova u 60 utakmica, uz 12 asistencija. Drugim riječima, izravno sudjeluje u barem jednom Dinamovu golu po susretu. Cinici će reći da igra u dominantnom Dinamu i HNL-u, ali takva opaska ne umanjuje težinu njegovih brojki, pogotovo kada se pogleda način na koji do njih dolazi.

Beljo je stasiti napadač, visok 195 centimetara, pa s loptom u nogama možda ne ostavlja dojam najgracioznijeg igrača na travnjaku. No za nogometaša takvih gabarita iznimno je vješt, a to je savršeno pokazao kod svojega drugog gola protiv Lokomotive.

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Dinamo je tada krenuo u tranziciju. Stojković je ostavio loptu Belji, a "modri” su u toj situaciji brojčano bili u nepovoljnijem položaju. Međutim, Beljo je i iz takvog okruženja pronašao put do mreže. Najprije je dvojicu najbližih braniča navukao na svoju slabiju, desnu nogu, a onda ih jednim lažnjakom izbacio iz ravnoteže.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Zatim je napravio detalj koji pri brzini profesionalnog nogometa lako prođe neopaženo, a u djeliću sekunde može odlučiti akciju. Otvorio je tijelo prema golu, natjeravši dvojicu Lokomotivinih igrača da zatvore sredinu i pripreme se za udarac ili prodor prema vratima.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Beljo je, međutim, predvidio njihovu reakciju. S nekoliko kratkih dodira izvukao se na lijevu nogu, prošao uz još jednog, trećeg braniča, a zatim pokraj četvrtoga poslao snažan, prizemni i neobranjiv udarac u mrežu gostiju.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

U toj je akciji imao i dvije sasvim pristojne opcije za dodavanje, Lisicu na desnoj i Stojkovića na lijevoj strani. Nije dao loptu nikome. Završio je ono što je sam započeo. Na snimci možda izgleda jednostavno, gotovo očekivano, ali upravo je to posebnost najboljih realizatora: najteže situacije znaju svesti na potez koji djeluje kao rutina.

Ako je drugi gol pokazao Beljinu svestranost, prvi je ogolio njegovu napadačku jednostavnost. Našao se na pravom mjestu u pravo vrijeme i glavom pospremio precizan Tabinasov ubačaj s desne strane. Izgledalo je jednostavno, ali njegova neprekidna utrčavanja, osjećaj za trenutak i moć u skoku već drugu uzastopnu sezonu ostavljaju HNL-ove stopere bez pravog odgovora.

Beljo 'nanjuši' gol

Lokomotiva nije nikakav izolirani slučaj. Beljo iz tjedna u tjedan potvrđuje golgeterski pedigre. Dovoljno se vratiti u četvrto kolo HNL-a, kada je Varaždin gostovao na Maksimiru. Beljo je tada u 57. minuti primio loptu između dvojice braniča, svega pet metara od gola, leđima okrenut prema vratima. Naglo se zaustavio, uspio provući loptu kroz tijesan prostor između njih dvojice, a zatim je silovito zakucao u mrežu.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Beljo je napadač koji prostor često pronađe baš ondje gdje ga, naizgled, nema. Izrazito je inteligentan u kretanju, dobro čita raspored protivničke obrane i položaj vratara, a istodobno osjeća gdje će lopta pasti. Snažan je, može se othrvati čuvarima i sačuvati posjed pod pritiskom.

Naravno, nije svaki njegov gol remek-djelo. U momčadi poput Dinama često se nađe i u situaciji u kojoj treba tek dovršiti dobro pripremljenu akciju. Ali to je upravo obilježje vrhunskih napadača: nalaze se ondje gdje trebaju biti, ne promašuju kada im se otvori zicer, a u trenucima kada momčadi ništa ne ide, jednim potezom mogu okrenuti utakmicu.

Bilić mu je dao novu priliku

Uskoro ćemo saznati može li Beljo sve to prenijeti i u reprezentativni dres. Zlatko Dalić pružio mu je debi u jesen 2023., u kvalifikacijskim utakmicama protiv Turske i Walesa, no nakon toga više nije dobio priliku. Sada se vraća kroz vrata koja mu je otvorio Slaven Bilić, koji ga je uvrstio na prvi popis za nadolazeći ciklus Lige nacija. U napadu ga čeka ozbiljna konkurencija: Andrej Kramarić, Ante Budimir, Igor Matanović, Petar Musa i Franjo Ivanović također su na popisu.

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Beljo zato ne dolazi kao gotov odgovor na pitanje koje "vatreni” godinama pokušavaju riješiti, nego kao napadač koji ima priliku nametnuti jednu konkretnu, drukčiju opciju. Hrvatskoj je, osobito protiv suparnika koji se brane u niskom bloku, potreban čovjek koji može igrati leđima prema golu, zadržati loptu pod pritiskom, napasti ubačaj i sam stvoriti šansu u skučenom prostoru. Beljo je u Dinamu pokazao da može sve to spojiti, nije klasični sidraš koji samo čeka centaršut, nego napadač koji se zna izvući iz gužve, povezati akciju i završiti je. 

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Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Reprezentacija ima igrače koji mogu ponuditi trku u dubinu, kombinatoriku ili iskustvo, ali Beljo donosi rijetko važnu kombinaciju snage, igre glavom i mirnoće pred golom. U momčadi s Modrićem, Kovačićem, Baturinom i brojnim krilima koja mogu stvoriti višak, takav profil može biti izuzetno koristan. Naravno, HNL nije reprezentativna razina, a golovi protiv Lokomotive ne jamče ništa protiv najboljih europskih obrana. Ali forma se ne može ignorirati.

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Beljo će kod Bilića dobiti priliku pokazati može li golgetersku rutinu, koju već više od godinu dana potvrđuje iz vikenda u vikend, prenijeti i na veću pozornicu. Ako uspije, Hrvatska bi napokon mogla dobiti devetku za duge staze.

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