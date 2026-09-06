Beljo o Gorici: Bilo je teže od očekivanog. Reprezentacija? To bi bila velika nagrada za trud...

Nogometaši Dinama teže od očekivanog došli su do nova tri boda u HNL-u. Aktualni prvak Hrvatske na Maksimiru je dočekao Goricu, posljednju momčad na tablici, a 'modri' su slavili s minimalnih 1-0. Jedini gol na utakmici zabio je Dion Drena Beljo u 28. minuti susreta, a napadaču 'modrih' ovo je bio sedmi gol sezone u domaćem prvenstvu, odnosno, deveti u svim natjecanjima.

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Jedini strijelac utakmice komentirao je susret za Novu TV te priznao kako su se namučili doći do pobjede.

- Bilo je teže nego što smo očekivali i priželjkivali. Nakon poraza ili remija teško se vratiti na pobjedničke staze, uspjeli smo, uz malo sreće. Bitno je da smo osvojili tri boda i idemo dalje - rekao je.

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Beljo je ove sezone nastavio sjajnu formu od prošle sezone u kojoj je u 36 nastupa u HNL-u zabio čak 31 gol, a sveukupno 38 u svim natjecanjima. Međutim, napadač 'modrih' smatra kako do sada mogao napraviti više, ali cijeni da trener vidi njegov trud.

- Drago mi je i zbog gola i zbog dobrog ulaska u sezonu. Moglo je biti i bolje, neke šanse u Europi nisam iskoristio. Mogao sam puno više pomoći momčadi, pa i da uđemo u Ligu prvaka. Uvijek se trudim, drago mi je da trener to primjećuje i cijeni, ali ovo nije moja najbolja verzija, mogu biti još puno bolji.

Njegov golgeterski učinak iz prošle sezone bio je tema treba li biti uvršten u reprezentaciju, a u ponedjeljak izbornik Slaven Bilić objavljuje novi popis. Beljo ima poprilično jasan stav oko poziva.

- To bi bila velika nagrada za moj rad i trud, ali i ako ne dođe poziv, fokusiran sam na sebe i na Dinamo - zaključio je.