Beljo: Pobjegao sam iz škole da bih gledao Kanea u Vinkovcima

Dion Drena Beljo (24) i Luka Vušković (19) najavili su subotnji nogometni spektakl u Rijeci, utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije protiv Engleske (18 sati) u trećem kolu Lige nacija, koju "vatreni" dočekuju nakon visokog poraza od Španjolske u Sevilli (4-1), a "gordi albion" nakon pobjede u Češkoj (2-0).

- Velika je stvar zabiti taj gol, to mi daje motivaciju i snagu za dalje jer svi sude napadače po golovima. Kao da mi je pao neki kamen s leđa. Dosta sam se promijenio kao igrač i kao osoba u ove tri godine što me nije bilo u reprezentaciji, siguran sam da će svaka sljedeća utakmica biti lakša. Nismo bili u pravom izdanju protiv Španjolske, težit ćemo igri kao protiv Češke. Tako bismo trebali izgledati protiv Engleske. Momčad koja je igrala protiv Španjolske nije nikad igrala zajedno.

Što mislite o novom kalendaru Lige nacija i četiri utakmice u 11 dana?

- Nisam o tome previše razmišljao. Kod mene nema umora, nije mi to neki problem. Vidio dam da su se klubovi dosta žalili na taj novi koncept - kazao je Beljo.

- S obzirom na to koliko utakmica imamo tijekom sezone, zato smo toliko i plaćeni, zato nas ljudi vole gledati - kazao je Vušković.

Luka je bio starter u prošloj utakmici protiv Engleza na SP-u u Dallasu, u formaciji s trojicom stopera, u porazu 4-2.

- Bio je drugačiji sastav, igrali smo s petoricom u zadnjoj liniji. Nismo odigrali utakmicu u skladu s našim mogućnostima, ali bilo je i dosta pozitivnih stvari. Sigurno ćemo ih još detaljnije proučiti i nadamo se pozitivnom ishodu. Nije mi to bila najbolja utakmica, bio je to moj početak, ali nisam bio dovoljno blizu Kaneu na terenu. Ako ih želimo pobijediti, moramo ih dobro proučiti - rekao je igrač Brightona.

Beljo je, pak, imao anegdotu o zvijezdi Bayerna.

- Kane i Mbappe su moji favoriti za Zlatnu loptu. Kanea pomno pratim, želim prenijeti neke stvari iz njegove igre na svoju. Jednom je u Vinkovcima igrao za mladu englesku reprezentaciju (play-off za Euro U-21 2014., poraz 2-1), a ja sam pobjegao iz škole da bih pogledao tu utakmicu. Sjećam se da je igrao Pickford, a za Hrvatsku Livaja, Rebić, Pjaca. Velika su imena tad bila u Vinkovcima, sjećam se toga dana. Čast mi je ako ću sad imati priliku igrati protiv njega.

Foto: Dylan Martinez

Ambijent će ovaj put biti drugačiji, na tribinama oko 5000 djece zbog Uefine kazne za nerede protiv Francuza u prošlom izdanju Lige nacija, a u južnom kavezu 100 Engleza.

- Žao mi je što neće biti naših navijača, užitak je i čast igrati pred našom publikom. To je sigurno otežavajuća okolnost, ali neće previše utjecati na nas. Moramo dati sve od sebe - kaže Beljo, a o radu sa Slavenom Bilićem birao je riječi:

- Imam veliko strahopoštovanje prema našem izborniku kojeg sam gledao još u prvom mandatu. Donosi puno iskustva, znanja i vještina. Uživam raditi s njim.

Vušković se dotaknuo i klupskog suigrača koji je skupio šest nastupa za reprezentaciju.

- Lewis Dunk ima veliku karijeru, puno mi je pomogao otkad sam u Brightonu. Hrvatska ima puno velikih imena, svi uživamo i gušt je slušati izbornika. Tu su i Luka, Perija, Kova, tu smo da što više naučimo od njih i da ih jednog dana naslijedimo u što boljem svjetlu.