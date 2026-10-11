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SLAVEN - RIJEKA (18 SATI)

Belupo protiv Riječana traži prekid nevjerojatnog crnog niza

Piše Mato Galić,
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Belupo protiv Riječana traži prekid nevjerojatnog crnog niza
Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Koprivničani čak osam utakmica u nizu nisu pobijedili prvoligaša s Kvarnera

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Slaven Belupo od 18 sati dočekuje Rijeku u 9. kolu HNL-a, a trener Silvijo Čabraja nada se da je reprezentativna stanka bila dovoljna za pripremu momčadi i prekid neugodnog niza.

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Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk VIDEO
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Koprivničani protiv Riječana ne znaju za pobjedu u posljednjih osam utakmica (pet poraza), uključujući i Kup, a u čak deset uzastopnih susreta nisu uspjeli sačuvati mrežu.

- Rijeka je otišla na pauzu nakon pobjede nad Hajdukom i njihove su ambicije takve da se vrate kući s tri boda. Ali želimo i mi pobijediti. Tri boda donijela bi nam mirnoću u nastavku prvenstva - kazao je Čabraja, kojemu su tri tjedna stanke dobro došla za detaljnije upoznavanje s momčadi.

- Radili smo na taktici i fizičkoj pripremi, sigurno nešto napravili i zato vjerujem da ćemo protiv Rijeke izgledati dobro.

Otkrio je i da se Jakir ponovno ozlijedio na treningu prije dva dana. Osvrnuo se i na Losiku Ratshukudua, koji je u dresu reprezentacije Bocvane imao nekoliko zapaženih nastupa i postigao golove.

- On je već duže s nama, igrao je u Velikoj Gorici protiv Rudeša. Međutim, teško da će s jednim pravim treningom ozbiljnije konkurirati.

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