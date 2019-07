Benko: Bolje da smo izgubili 10-0, ali da smo imali prilike...

Varaždinci su u drugom kolu 1. HNL pred domaćom publikom doživjeli težak poraz (3:0) od Hajduka. Vrlo razočaran nakon poraza bio je Leon Benko, koji se, kao i protiv Rijeke u prvom kolu, nije našao u ozbiljnijoj prilici.

- Dobro smo parirali prvo poluvrijeme. Igraš doma, a nismo se naučili pameti i opet poklanjamo golove. To je sramota iako Hajduk bio protivnik. Nismo preloši, no moramo ostaviti srce na terenu i domaćoj publici vratiti to što nam je bila naš 12. igrač u 2. HNL. Bolje izgubiti 10-0 i znati da si imao svoje tri „mrtve“ prilike koje si promašio. Spreman sam sjesti na klupu, no neki bi igrači ozbiljno trebali zapitati - ljut je bio Benko nakon susreta i dodao da njegova momčad nije bila opasna prema naprijed.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Možemo mi imati posjed do svoje polovice, no to ništa ne vrijedi. U 36. sam godini i maksimalno se trošim. Neću sada proći dva do tri igrača i zabiti gol. Imao sam prošlu utakmicu jedan šut iz auta i protiv Hajduka ponovno šut iz auta i to nije normalno - dodao je Benko koji je istaknuo da Hajduk ima dva do tri pojedinca koji rade razliku.

Ta razlika sigurno je bio Ivan Dolček, 19-godišnji Koprivničanec koji je postigao svoj prvijenac u dresu Hajduka.

- Presretan sam zbog prvijenca. Golove posjećujem svojem ocu i pokojnome djedu. Također, sretan sam što su me u Varaždinu pratili obitelj i mnogi prijatelji– rekao je Dolček koji je protiv Varaždina igrao na ofenzivnoj poziciji.

- Igram lijevog beka, ali i krilo. Volim igrati prema naprijed – jasan je Dolček nakon uvjerljive pobjede „bilih“ u Varaždinu.

- Prvo poluvrijeme smo se malo mučili. Teren je bio težak. Očekivali smo da će se Varaždinci povući i igrati na polukontre i kontre, no to smo dobro zatvorili. Pitanje pobjednika na kraju smo riješili s dva gola – rekao je Mijo Caktaš.

Kapetan Hajduka Josip Juranović istaknuo je da ovom pobjedom još bolja atmosfera u svlačionici.

- Morali smo se priviknuti na teren, no u drugom dijelu uzeli smo stvari u svoje ruke. Dogovorili da ćemo ići žešće i na kraju slavili. Ovo je još jedan put prema naprijed, atmosfera se još više diže, i jedva čekamo sljedeću utakmicu - zaključio je Juranović.