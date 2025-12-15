Bennacer i Bakrar idu na Afrički kup nacija, a s njima će i igrač Istre. Poziv dobili i trećeligaši!

Bliži se Afrički kup nacija te će pet igrača iz hrvatskog nogometa krenuti na reprezentacijske obaveze. trojica igrača je iz HNL-a, a dvojica su iz trećeg razreda hrvatskog nogometa. Turnir počinje 18. prosinca te će trojica HNL-ovaca propustiti dvoboje zadnjeg kola prije zimske stanke.

Pokretanje videa... 00:45 Slavlje Dinama u Koprivnici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Najveći "gubitnik" je Dinamo. Poziv od alžirske reprezentacije dobili su Monsef Bakrar i Ismael Bennacer. Dvojica jako važnih igrača za "modre" koji su sve bolji u prvenstvu. Bakrar je postao neizostavan dio Kovačevićevog sistema te je od 14 utakmica čak osam započeo u prvih 11, s time da je na klupi bio na početku sezone. Zabio je pet golova i dodao dvije asistencije u dosadašnjem dijelu prvenstva i jedan je od igrača koji su zadovoljili navijače Dinama. Bennacer ne igra Europu, ali je jako važan za HNL. Protiv Slaven Belupa zabio je prvijenac u plavom dresu, a u toj utakmici pokazao je pravu klasu.

Istra će ostati bez Salima Lawala koji je dobio poziv Nigerije. I prošle sezone je bio jedan od najboljih igrača Istre, a i ove je jedan od nositelja momčadi. Samo jednu utakmicu nije počeo u prvih 11 ove sezone, a zabio je četiri gola, uz dvije asistencije. Načeo je mrežu Rijeke u odgođenoj utakmici i tako potvrdio da je u sjajnoj formi.

Dobra stvar za Dinamo i Istru je što bi trojac koji putuje na Afrički kup nacija mogao propustiti samo jednu utakmicu. Naime Bakrar i Bennacer će sigurno propustiti utakmicu s Lokomotivom, dok Lawal neće igrati protiv Varaždina, ali čini se kako bi to trebalo biti to. Afrički kup nacija završava 18. siječnja, a HNL počinje 24. siječnja. Dinamo 22. igra utakmicu Europske lige, ali i za to bi Bakrar trebao biti spreman. Ako Alžir i Nigerija doguraju daleko, moglo bi se pričati i o odmoru, ali to za sada nije opcija.

Zanimljivo je da i Druga NL ima predstavnike na Afričkom kupu nacija. Rodolfo Aloko (18) i Razack Rachidou (19) koji igraju za Kustošiju dobili su poziv Benina. Kustošija ne mora brinuti jer je Druga NL već na odmoru, a nastavak slijedi tek u veljači, pa reprezentativci Benina mogu u miru na Afrički kup nacija.