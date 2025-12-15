Za nastavak utakmice Rijeke i Istre vrijede posebna pravila. Moći će nastupiti i pojačanja!

Zbog guste magle u nedjelju navečer prekinuta je posljednja utakmica 17. kola Hrvatske nogometne lige između Istre 1961 i Rijeke na Aldo Drosini. Utakmica je zaustavljena u 22. minuti, a nakon nekoliko sati neizvjesnosti i sastančenja, predstavnici klubova i delegat Danijel Tomačić odlučili su kako se ona neće odigrati prije zimske stanke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:00 Rijeka-Vukovar 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

HNS-ov pravilnik jasan je u ovakvim situacijama. Članak 60. Pravilnika o nogometnim natjecanjima kaže kako će se utakmica nastaviti od minute u kojoj je ona prekinuta ako do prekida dođe prije isteka 80 posto redovnog vremena. To znači kako će se susret Istre i Rijeke nastaviti od 22 minute.

S obzirom na to kako će se utakmica odigrati tek 2026. godine, na snazi će biti posebna pravila. Naime, pravo nastupa imaju svi nogometaši klubova, bez obzira na to jesu li bili u zapisniku prekinute utakmice. To znači kako će, primjerice, za tu utakmicu moći konkurirati igrači koji su bili ozlijeđeni prošlog vikenda, ili zimska pojačanja.

Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Pravo nastupa nemaju oni koji su u trenutku prekida bili isključeni ili zamijenjeni, što se u nedjelju nije dogodilo na Aldo Drosini. To ujedno znači kako će oba kluba na raspolaganju imati svih pet zamjena. Zanimljivo, igrači koji su počeli prekinutu utakmicu u prvih 11 ne smiju ući kao zamjene u nastavku.

Istaknimo i ako je klub u međuvremenu odigrao jednu ili više utakmica, automatske suspenzije i zabrane igranja ne primjenjuju se na nastavak prekinute utakmice. Isto tako, pravo nastupa u nastavku utakmice neće imati oni koji su imali važeću suspenziju za 17. kolo.