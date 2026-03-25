KAKAV PEHIST

Skupa zvijezda Dinama tek se vratila, a sad će opet na pauzu! Doznajemo detalje o ozljedi

Piše Hrvoje Tironi,
Skupa zvijezda Dinama tek se vratila, a sad će opet na pauzu! Doznajemo detalje o ozljedi
Zagreb: Zagrijavanje igrača prije počeka utakmice Lokomotive i Dinama | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kako saznajemo, Bennacer je poslije treninga u utorak odlučio dodatno raditi na sebi, otišao u teretanu, pa osjetio bol u koljenu. Riječ je o kolateralnom ligamentu, pa ga očekuje nova stanka...

Ismaël Bennacer jednostavno nema sreće, alžirski nogometaš ozlijedio se u utorak na Dinamovom treningu. Vijest koju je prvi donio Germanijak potvrđena nam je iz nekoliko izvora. Najskuplji nogometaš Dinama proteklih je dana odbio poziv u reprezentaciju jer se želio što bolje pripremiti za završnicu sezone, pa i nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u.

Bennacer je tako u utorak odradio cijeli trening s ostatkom momčadi, radio vrlo dobro, a onda poslije toga odlučio dodatno ostati u teretani. I tu je osjetio bol u koljenu, izgleda kako se radi o kolateralnom ligamentu. Dinamovi liječnici su dosta zabrinuti, a Bennacer će u četvrtak odraditi magnetsku rezonanciju kako bi se vidjelo pravo stanje njegovog koljena.

Bennacer odbio poziv Alžira!

Prema nekim prvim prognozama, Alžirac bi sljedećih 4-5 tjedana trebao biti izvan stroja, a onda se opet vratiti u trenažni proces, hvatati formu za nastup na Svjetskom prvenstvu. Mario Kovačević tako ga do daljnjega ne bi trebao imati u kadru, pa će i sljedećih tjedana Dinamova vezna linija najčešće biti Mišić - Zajc - Stojković.

Dinamo njegov povratak čeka 10 mjeseci. Opet se ozlijedio...

Kako saznajemo, Bennacer je ozbiljno "zagrizao" za povratak na teren, pa je unatoč zahtjevnom treningu sam odlučio dodatno raditi na sebi, a to je otišlo u krivom smjeru. Dinamo i Bennacer jednostavno nisu "kliknuli", bez obzira što je riječ o vjerojatno najkvalitetnijem nogometašu HNL-a, njegov dolazak u Maksimir nije ispao kako su mnogi očekivali.

Dinamo opet zove, ali Modrićev izbor su samo dvije opcije...

Alžirac tijekom jeseni nije imao pravo nastupa u Europi, tu je još hvatao pravu formu, a onda se na proljeće dvaput ozlijedio. Prvi put na gostovanju u Osijeku, drugi put na jučerašnjem treningu. Dinamo i bez njegovog konkretnijeg učinka mirno plovi prema naslovu prvaka, a sve je izvjesnije kako će Bennacerova avantura u Maksimiru završiti ovoga ljeta. I kako "modri" nemaju financijskih mogućnosti zadržati Alžirca do daljnjega u Dinamu...

Komentari 4
