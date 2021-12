Bojan Bogdanović predvodio je s 23 poena Utah Jazz u pobjedi 112-102 protiv Charlotte Hornetsa. Babo je šutirao 8/15 iz igre, 5/11 iza linije za tri poena.

Jazzeri su prvu četvrtinu dobili s +19 (35-16), no nije došlo do blowouta jer su Hornetsi u drugoj i trećoj dionici uspjeli smanjiti zaostatak, a u posljednjoj su četvrtini čak i poveli (92-91), no domaćin tada radi seriju 7-0 i na koncu dolazi do pobjede.

Najraspucanija momčad večeri bili su Chicago Bullsi koji su na domaćem parketu srušili Houston Rocketse sa 133-118 uz još jednu 'doktorsku' predstavu DeMara DeRozana. Fantastični bek šuter ubacio je 26 poena, 11/18 iz igre, bez izbačene trojke.

Coby White mu se pridružio s 24 poena, uz šut za tri 5/9, dok je na drugoj strani briljirao Wood s 23 poena. Bila je to 19. pobjeda Bullsa, koji su sada došli na drugo mjesto Istočne konferencije. Rocketsima, s druge strane, je to bio 21. sezonski poraz.

U bostonskom TD Gardenu snage su odmjerili Celticsi i Philadelphia 76ersi, a gosti su slavili sa 108-103 zahvaljujući briljantnoj partiji Joela Embiida, koji je ubacio 41 poen uz deset skokova i pet asistencija. Mlađi Curry mu se pridružio s 26 poena uz savršen šut za tri (3/3), na drugoj strani 'vukao' Brown s 30 poena, dok je Tatum podbacio sa 17 poena, ali katastrofalnim šutom (5/14).

Rezultati:

Boston - Philadelphia 103-108

Chicago - Houston 133-118

Memphis - Oklahoma 99-102

Utah - Charlotte 112-102

GSW - Sacramento 113-98

LA Clippers - San Antonio 92-116