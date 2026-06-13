Fuechse Berlin i Barcelona izborili su finale rukometne Lige prvaka na Final Fouru u Koelnu. Berlin je svladao Magdeburg 40-35, dok je Barcelona nakon drame i produžetaka pobijedila Aalborg 37-32
Berlin i Barcelona u finalu Lige prvaka: Rekorder lovi 13. titulu
U nedjeljnom finalu ovosezonske rukometne Lige prvaka, na Final Fouru u Koelnu, igrat će Fuechse Berlin i Barcelona, rekorder po broju trofeja u ovom natjecanju.
Sastav iz Berlina je pobijedio Magdeburg 40-35 (19-17) u polufinalu, dok je Barcelona nakon produžetka svladala danski Aalborg s 37-32 (15-11, 28-28).
Polufinale Fuechse Berlina i Magdeburga bila je repriza prošlosezonskog finala, ali ovaj put s drugačijim krajem. Prošle sezone je Magdeburg osvojio naslov prvaka, dok je klub iz Berlina po prvi puta tada igrao finale i bio poražen.
U posljednjih pet sezona Magdeburg i Barcelona dominiraju ovim natjecanjem pa je njemački sastav osvojio dva, a španjolski tri naslova prvaka.
Ove subote Berlinčani su dominirali te su vodili velikim dijelom utakmice i na kraju relativno elegantno, uz pet pogodaka razlike, izborili drugo finale u nizu. Fuechse Berlin predvodio je odlični Mathias Gidsel s devet golova, dok je odličnu pratnju imao u Timu Freihoeferu koji je dao osam golova, dok je sedam dodao Lasse Andersson.
Kod Magdeburga je devet pogodaka postigao Omar Ingi Magnusson, a šest Albin Lagergren. Hrvatski vratar Matej Mandić imao je jednu obranu u poraženom sastavu.
Barcelona je na poluvremenu protiv Aalborga imala lijepu prednost od 15-11, ali su Danci u nastavku pomalo spuštali zaostatak. Izjednačili su na 28-28 minutu i pol prije kraja te su imali napad za pobjedu i slavlje kojeg nisu realizirali. Čak štoviše, Aleix Gomez je postigao iz kontranapada gol za 29-28, ali tik nakon zvuka sirene zbog čega se otišlo u produžetak.
U dodatnih deset minuta Barcelona je dominirala, pobjegla je na 34-30 i time izborila novi finalni dvoboj.
Osam golova za Barcelonu je dao Aleix Gomez, sedam je postigao Luis Frade, a šest Timothey N'guessan. U sastavu Aalborga po pet su pogodaka dali Thomas Arnoldsen i Alexandre Blonz.
Rekorder Barcelona će u nedjelju od 18 sati loviti 13. titulu prvaka Europe, dok će Fuechse Berlin tražiti premijerni naslov.
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