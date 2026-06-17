Bernardo Silva u Realu

Portugalski reprezentativac Bernardo Silva potpisao je dvogodišnji ugovor s Real Madridom, do 2028. godine, objavio je u srijedu španjolski klub.

Portugalski veznjak je u Manchester City došao 2017. godine iz Monaca, i od tada je odigrao ukupno 460 utakmica, zabio 76 golova i upisao 77 asistencija za engleski klub. S Manchester Cityjem je osvojio ukupno 19 trofeja - šest u Premier ligi, pet u engleskom Liga kupu, po tri u FA kupu i Community Shieldu i po jedan u Ligi prvaka i na Svjetskom klupskom prvenstvu. Imenovan je kapetanom kluba u svojoj posljednjoj sezoni na Etihadu.

Kao igrač Manchester Cityja izabran je u idealnu momčad Premier lige u sezonama 2018./19. i 2021./22., kao i u najbolju momčad Lige prvaka u sezoni 2022./23.

Sada 31-godišnji veznjak zajedno s Portugalom sudjeluje na Svjetskom prvenstvu gdje prvu utakmicu igra u srijedu protiv DR Konga. Za reprezentaciju Portugala odigrao je ukupno 109 utakmica.. Realu će se pridružiti nakon Svjetskog prvenstva.