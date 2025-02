Besek: Hajduk i Rijeka ne znaju kako do titule. Problem HNL-a su stranci koji su škart-igrači

Dražen Besek, iako ima 62 godine, uvijek o nogometu govori s dječačkim osmijehom. Riječ je o čovjeku koji nikad nije bio "nečiji čovjek", uvijek svoj, tvrdoglav i ispravan, a to ga je znalo koštati posla u nogometu.

'U biografiji nema škakljivih detalja'

S posebnom emocijom vodi Varteks u Trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi Sjever (četvrti rang), a svjetlo dana, odnosno predstavljanje, uskoro će imati biografija koju je napisao njegov dugogodišnji prijatelj Renato Lukavečki. Biografija naslova "Ja sam Varaždinec" uskoro će biti predstavljena.

- To je trajalo nekoliko godina i Renato, kojeg znam od malih nogu, nagovarao me i na kraju me uspio nagovoriti, iako sebe ne smatra osobom o kojoj je tako nešto trebalo napraviti. On je počeo zapisivati, ja sam počeo vaditi fotografije i nakon sati i sati provedenih zajedno, biografija je ugledala svjetlo dana - ističe Besek i dodaje da nije želio otići u žutilo te namjerno nisu izneseni neki škakljivi detalji.

- Ima mnogo o mom odrastanju. Naravno i moj put kao igrača i trenera, ali knjiga ima edukativni karakter. Da bi djeca koja uzmu knjigu, mogla naći motiva zašto se baviti sportom. Da se velikim trudom i odricanjem snovi mogu ostvariti - ističe Besek, ponosni Varaždinec.

- Ne mogu biti Zagorec iako mi je tata bio Zagorec, ali svaki kamen današnje Ulice Stjepana Vukovića ja osjećam. Moj odnos prema Varaždinu je ispravan. Ništa od Varaždina ne tražiš, nego mu daješ. Svojim primjerom poštuješ svoj grad. Krećeš s onim najmanjim stvarima: ako vidiš papirić na cesti, da ga digneš, da nam grad bude čišći - ponosno govori Besek.

'Mlinarić je bio najbolji'

Beseka je igrački put vodio od Varteksa, Olimpije, do Dinama, preko francuskog Stade de Vallaurisa, danskog Ikasta, pa ponovno do Varteksa.

- U varaždinskom kraju najviše je bilo dinamovaca i hajdukovaca. Moj san je bio igrati za Dinamo, da bi jednog dana izašao pred puni Maksimir, da bih nastupio za klub o kojem svi pričaju. Vrlo rano, već u pionirima i juniorima, postao sam svjestan da sam dobar i sama prilika da budeš dio Dinama tada je bila neprocjenjiva. Ti si prepoznatljiv, drugačije te svi percipiraju, no mi nismo bili svjesni tih privilegija, odnosno da nas svi vole, gledaju i podržavaju. No, doživio sam i fućkanje cijelog stadiona kad ne možeš zabiti gol, ali to je tako u nogometu - prepričava Besek.

Besek je igrao s mnogim vrhunskim igračima, tu se svakako ističu Marko Mlinarić, Zvone Boban, Dražen Ladić, Davor Šuker, Haris Škoro i Mladen Mladenović.

- Uh, bila je stvarno plejada velikih igrača, a ako bih morao izabrati dvojicu, izdvojio bih Ladića i Mlinarića. Zbog osobnosti. Svakako tu je i Zvone, no on je tada bio mladić. Teško je današnjim klincima objasniti kakav je igrač bio Marko Mlinarić, čovjek je u Francuskoj nogometna ikona.

Dodao je...

- Riječ je o igraču koji bio danas bio svjetska klasa. Svi danas vele Livaja, ali tadašnju ligu igrale su svjetske klase, danas nema takvih igrača u našoj ligi.

A kako biste usporedili svoj Dinamo s današnjim, klubom koji je ove sezone promijenio tri trenera, a prije nekoliko dana otpustio je i sportskog direktora?

- U nogometu nema iznenađenja. Da bi neka stvar trebala biti čudna ili nekoga šokirati, to je vrlo teško. Da su treneri nekad imali bolji status i više su se poštivali, to je tako, odnosno rok trajanja im je bio duži. Možda je razlog što ih je bilo manje. U današnje vrijeme to je drugačiji Dinamo. Ima lošiji stadion u odnosu na nas. Prije 40 godina je bio noviji stadion, ali sve ostalo je dignuto na višu razinu. Sustav u europskim natjecanjima je drugačiji, jer mi tada nismo imali tu šansu igrati toliko dugo europska natjecanja Dvije ili četiri utakmice smo mogli eventualno odigrati u Europi. Vrlo rano se ispadalo, jer nismo bilo konkurentni. Danas je Dinamo u komfornijim uvjetima, ali to nosi i veći pritisak - dodaje Besek.

Inače, Besek je jednom bio vrlo blizu klupe Dinama, no odbio je Zdravka Mamića. Pitali smo ga kakvo mišljenje ima o Mamiću, danas bjeguncu od hrvatskog pravosuđa.

-To je jako škakljivo. Teško je reći da netko tko je bio 20 godina nije ništa doprinio. No pitanje je što se sve izdogađalo u tih 20 godina... Najveći sudac će biti vrijeme. Tu je jako puno istina, a jedna je prava, a ta je u svemu tome gdje je tu Dinamo? - pita se Besek, koji je odnedavno i komentator HRT-a u emisiji Stadion.

Kako gledate na borbu za naslov u HNL-u?

- Sve ovisi o Dinamu, ali to neće biti jednostavno. Hajduk je vodeći, ali sve što se radilo kroz prijelazni rok; Hajduk i Rijeka pokazali su da ne znaju put kako napraviti uvjete da se napadne titula. Dinamo brani titulu. Korake koje napravio u prijelaznom roku omogućit će mu da ima realne šanse da opet bude prvak - ističe Besek.

U zadnjem susretu Hajduk je slavio 1-0 protiv Varaždina, ali Poljud je "bile" počastio gromoglasnim zvižducima.

- Nekome je nešto lijepo, a drugom čovjeku na to drugačije gleda. Ljepota igre nije mjerilo kvalitete rada i učinka - dodaje Besek.

U HNL-u polovica trenera su stranici, a najviše su zastupljeni Talijani.

- Nije problem stranih trenera, veći problem je institucionalni, odnosno s kojim referencama strani trener može dobiti posao u Hrvatskoj. Hrvatska liga ne može biti poligon za školovanje stranih trenera iako je svaki strani trener donio nešto novo. Najveći je problem naše lige škart roba u stranim igračima, jer oni uzimaju mjesto našim mlađim igračima - objašnjava Besek, koji je uvijek davao šanse mlađim igračima.

- Ljudi moraju imati idola da se s njime poistovjete. Nisam ja lokal patriot, ali moram nekoga prepoznati. Želim vidjeti viziju razvoja kluba da vidim igrača iz Nedeljanca, Trnovca, Kneginca i Međimurja, da imamo igrače iz naše regije. U moje vrijeme ako je četvrti igrač bio sa strane to je bilo puno. I publike će tada biti još više, jer tada će na tribinama biti roditelji, rodbina, poznanici i pristalice. Jer, ovako, zbog čega imamo škole nogometa? To može biti i Dinamo, jer svi klubovi najviše novca uzimaju na mlađim igračima, no danas je puno nogometnih profitera koji u klubovima nemaju odgovornost prema razvoju nogometa u lokalnim sredinama - dodaje Besek.

U njegovo vrijeme na stadionu Varteksa uvijek je bilo 3000-4000 gledatelja, dok današnji Varaždin, osim u utakmicama protiv Hajduka i Dinama, prati od 1500 do 2000 gledatelja.

- Siguran sam da navijači Varteksa znaju prvih 11 iz 1996. godine, a teško simpatizer Varaždina zna ekipu Varaždina od prije dvije godine. Navijači su zamašnjak i bez njih ništa ne staje i onda kad je loše. Za meni to nije klub i jednostavno ga ne mogu simpatizirati - ističe Besek, danas trener Varteksa koji je s tadašnjim Varteksom igrao četvrtfinale Kupa kupova protiv Mallorce, a u sezoni 1995/96. bili su Bumbari blizu naslova.

- Nitko ne spominje veličinu nekih igrača prije 1991. godine. Kakvi su igrači bili naprimjer Đuro Kolonić, Željko Orehovec ili Dragec Šemiga. Neki od najvećih trenutaka su sigurno prepuni Korzo nakon što smo se vratili iz Splita '96. To ne možeš ignorirati. Ili ideš na trening prije Dinama kad su nam instalirali reflektore. To su stvari koje grade klub. Kad sam se vratio iz Danske, mislio sam da ću biti ovdje 30 godina. Mislio sam da gradimo europski klub, no onda dolaziš do pokvarenih malograđanina čiji su sitni mali interesi na kraju pojeli klub - dodaje Besek, koji je vodio je brojne klubove počevši od Varteksa, Čakovca, Drave iz Ptuja, poljske Zaglebije Lublin, malteške Birkirkare Slaven Belupa, Osijeka i Zagreba. Uspio je ono što rijetko kojem Hrvatu uspjelo - osvojiti srca Kineza.

- Svi pamte Mallorcu, Aston Villu u Belupu, ali ja pamtim mlade igrače koje sam uveo u seniorski sastav, kad mladima daš priliku da počinju egzistirati na profesionalnom nivou. Moraš imati svoju viziju i svoj stav. Lako trener biti kad ti sve ide, no bilo je lošijih trenutaka i loših odluka. No, nekako se ne ističu rezultati koje sam postigao u Čakovcu s kojim sam 2000. godine igrao prvu ligu ili rezultati s Dravom iz Ptuja ili u Poljskom gdje smo u vrlo malim sredinama napravili fantastične rezultate, praktički ni iz čega. No, to sam najponosniji - zaključio je Besek.