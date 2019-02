Beusan: Sudac nije smio Kepi dati karton, to je stvar kluba...

Nakon regularnog vremena i produžetka rezultat je bio 0-0, a uoči izvođenja jedanaesteraca trener plavaca Maurizio Sarri htio je napraviti izmjenu te izvući svog golmana Kepu Arrizabalagu, no ovaj je odbijao izaći!

Caballero je bio spreman ući u igru, ali Kepa nije pristajao na to. Sarri je na to potpuno poludio te otišao u tunel prema svlačionicu, a onda se vratio, ubrzo su Kepu napale igračke legende poput Alana Shearera, a neki su se zapitali zašto sudac nije opomenuo Chelseajevog golmana. No ispostavlja se, sudac tu ne može ništa!

- Ako dođe do toga, igrač ne treba napustiti igru ako ne želi, a nema nikakvih sankcija za igrača. Sudac može reći kapetanu da pokuša igrača uvjeriti da izađe van, ako to ne prođe za 20 sekundi, igra se nastavlja, a to je problem momčadi, a ne suca - rekao je za 24sata Mateo Beusan.

To je inače problem momčadi, no Sarri i igrači javnost uvjeravaju da tog problema također nema.

- Znam kako to izgleda ljudima koji nisu upućeni, nije baš najbolja slika. Pričao sam s trenerom, mislim da je sve to nesporazum - rekao je Kepa, a sličnu je stvar rekao i njegov trener, no javnost uglavnom zaziva otkaz najskupljem golmanu, a jedan od rijetkih koji je zasad stao u Arrizabalaginu obranu je Jose Mourinho.